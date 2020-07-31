Что случилось этой ночью: пятница, 31 июля

Крупное ДТП в Крыму, компенсация Ирана за сбитый украинский "Боинг" и десятки тысяч минчан на пикете Тихановской

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пассажирский микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на трассе "Таврида" в Крыму. В результате ДТП погибли восемь человек. Пострадали четверо, в том числе двое детей. По предварительным данным, Mercedes Sprinter врезался во впереди идущий грузовик. Источник сообщил, что водитель был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Другой источник рассказал, что микроавтобус зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае, водитель занимался частным извозом.

- Предвыборный пикет Светланы Тихановской в Минске собрал не менее 63 тысяч человек, сообщил белорусский правозащитный центр "Весна". Происшествий и задержаний не зафиксировано. В ходе выступления кандидат в президенты Белоруссии заявила, что задержание россиян, которых называют боевиками ЧВК "Вагнер", "привязали" к уголовному делу ее супруга Сергея Тихановского.

- Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе "Боинг". В то же время представитель иранского МИДа Аббас Мусави заявил, что в вопросе выплат есть "различные технические и юридические аспекты". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что "процесс не будет легким", но обещал добиваться максимальных компенсаций.

- Оба теста Ивана Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат. Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса "или уже перевели, или должны перевести" из одиночной карантинной камеры в обычную, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

- Группа сенаторов США предложила законопроект о ежегодной военной помощи Украине в размере $300 млн. Законопроект призван укрепить обороноспособность Киева, продемонстрировать Украине и России поддержку "своего друга" Соединенными Штатами и усилить его дипломатическую поддержку со стороны США и Европы.

- Apple официально перенесла выпуск новых iPhone "на несколько недель". В компании не назвали причину отсрочки, однако СМИ объясняют ее проблемами, возникшими из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что в этом году новые iPhone появятся в октябре, а не в сентябре, как это происходило в последние годы.