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Что случилось этой ночью: четверг, 10 декабря

Запрет на выезд из Белоруссии, расследование в отношении Хантера Байдена, землетрясение в Бурятии и Иркутской области

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Белоруссия приостановит выезд из страны через наземные пункты пропуска из-за коронавируса. Некоторых групп людей, таких как дипломаты и лица с видом на жительство за рубежом, запрет не коснется. Соответствующие изменения были внесены в постановление Совета министров, они вступят в силу через десять дней.

- В США ведется расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена. Прокуратура штата Делавэр ищет предполагаемые налоговые нарушения. СМИ сообщают, что расследование связано с зарубежным бизнесом Хантера Байдена, главным образом в Китае.

- В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощутили не только в республике, но и в соседней Иркутской области. В Иркутске введен режим повышенной готовности. Пока сообщений о жертвах, пострадавших и разрушениях нет, специалисты продолжают обследовать здания. В РЖД отметили, что землетрясение не повредило Транссиб.

- 17 штатов США поддержали иск Техаса об отсрочке назначения выборщиков. В иске утверждается, что Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин нарушили конституцию, изменив правила проведения выборов, и сделали возможными масштабные нарушения при голосовании. Дональд Трамп заявил о намерении вмешаться в дело. По данным СМИ, он также попросил техасского сенатора Теда Круза выступить в Верховном суде, если иск будет принят.

- Прототип космического корабля Starship взорвался при посадке после испытаний. Несмотря на это, основатель SpaceX Илон Маск посчитал опыт успешным. В рамках испытания был выполнен полет на высоту 12,5 км с последующим отключением и повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и попытка посадки на стартовую площадку.

- "Локомотив" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов и выбыл из еврокубков. Матч, проходивший в Мюнхене, завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Российский клуб с 3 очками занял последнее, четвертое место в группе А, "Бавария" - первое (16 очков).

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