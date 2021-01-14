Что случилось этой ночью: четверг, 14 января

Трампу снова объявлен импичмент, гордума Якутска приняла отставку мэра, в Северной Америке стартовал сезон НХЛ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей США объявила импичмент Дональду Трампу - во второй раз за его президентский срок. "За" резолюцию об импичменте проголосовали не только демократы, но и десять республиканцев. Теперь этот вопрос рассмотрит Сенат, но, скорее всего, уже после инаугурации Байдена. Голосование по вопросу о запрете Трампу повторно баллотироваться состоится, если Сенат утвердит его импичмент. Трамп в среду дважды выступил с обращениями - до и после объявления импичмента. Сначала он призвал сторонников отказаться от насилия, а после - недвусмысленно осудил штурм Капитолия и заявил о "беспрецедентной атаке на свободу слова". Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посчитала импичмент Трампу свидетельством верховенства закона в США и подписала резолюцию.

- Гордума Якутска приняла отставку мэра города Сарданы Авксентьевой. Исполняющим обязанности главы Якутска назначен первый заместитель мэра единоросс Евгений Григорьев, его кандидатуру ранее публично поддержала Авксентьева. Дата досрочных выборов мэра Якутска будет утверждена на сессии городского парламента 1 февраля. Предполагаемая дата выборов - 28 марта.

- Депутаты Госдумы РФ разрабатывают законопроект об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ), сообщил зампредседателя комитета Думы по образованию и науке Максим Зайцев. По его словам, в планах депутатов - полная отмена ОГЭ, а затем и ЕГЭ, но на первом этапе депутат предлагает оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы в марте-апреле этого года.

- Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе. Это первое приводнение Cargo Dragon в Атлантике, все предыдущие посадки проходили в Тихом океане. Корабль привез на Землю около двух тонн груза, включая результаты научных экспериментов. Среди прочего на Землю вернулись подопытные мыши и 12 бутылок с вином Бордо.

- В Северной Америке стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги. Первым матчем сезона, начавшегося с опозданием в несколько месяцев из-за пандемии коронавируса, стала игра между "Филадельфией" и "Питтсбургом". Пандемия повлияла не только на сроки, но и на формат чемпионата.

- Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы. Температура воздуха к 6:00 четверга опустилась до 13,4 градуса ниже нуля. Также минувшей ночью в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков.