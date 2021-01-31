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Что произошло за день: воскресенье, 31 января

Протесты в российских городах, обращение ФБК к Байдену и неконфронтационная речь Путина

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Акции оппозиции прошли в ряде городов России, в том числе Москве и Петербурге. В Приморье участники акции выходили на лед Амурского залива, в Ставрополе помимо полицейских на улицах дежурили представители казачества, в Магадане, в отличие от большинства других городов, протестный митинг был согласован властями.

- В Москве полиция к середине дня насчитала около двух тысяч участников акции. Задержано было не менее 150 человек. В числе задержанных была Юлия Навальная, на нее составили протокол и отпустили. На время проведения акции практически весь центр Москвы был перекрыт, по требованию полиции была остановлена работа как минимум 10 центральных станций метро. По следам воскресных событий вынесено первое наказание: сотруднику ФБК (признан в РФ иноагентом) Дмитрию Низовцеву за призывы на акцию назначено пять суток административного ареста.

- Центр города во время акций перекрывали также в Петербурге. Также были закрыты некоторые станции метро из-за обнаружения бесхозных предметов. Участники несогласованного митинга дошли до городского парламента. Полиция Петербурга опровергла информацию о применении спецсредств, но подтвердила, что один из сотрудников достал табельное оружие в ответ на агрессию, что "возымело эффект". Вынесены первые наказания в отношении участников несанкционированной акции.

- ФБК написал обращение к Джо Байдену. Факт обращения подтвердило посольство США в Москве. Фонд призвал президента США ввести санкции, по меньшей мере, "против восьми высокопоставленных российских представителей".

- Мужчина пытался покончить с собой в центре Москвы. Ему на помощь пришли прохожие и полицейские. Пострадавший госпитализирован. Поступок оказался не связан с протестами: мужчина был обманут мошенниками при проведении сделки с недвижимостью и отчаялся.

- Песков отказался считать Давосскую речь Путина конфронтационной. Пресс-секретарь президента отметил, что это было не предостережение тем, кто пытается давить на Россию, а "попытка докричаться до здравого смысла политиков".

- В России за сутки выявлено еще 18,3 тыс. случаев коронавируса. Скончались за этот период 485 человек. В Москве за сутки зафиксировано 2 284 новых случая, это более чем два раза меньше числа выздоровевших.

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