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Что произошло за день: вторник, 6 апреля

Карьера Сердюкова, военные учения и прививка президента Казахстана

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Вооруженных силах РФ началась проверка боеготовности. Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Задействованы все виды и рода войск.

- В России за сутки зарегистрировано 8,3 тыс. новых случаев COVID-19. Скончались за этот период 389 человек. В столице суточный прирост составил 1747. Роспотребнадзор считает, что ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной.

- Президент Казахстана привился от коронавируса "Спутником V". После вакцинации самочувствие у Касым-Жомарта Токаева хорошее. Никаких побочных эффектов нет.

- Сторонники Алексея Навального собрались у стен колонии во Владимирской области. По данным полиции, рядом с ИК-2 в Покрове собрались около 45 человек, из них порядка 30 - представители СМИ и блогеры. Задержаны девять человек. Сообщалось, что в числе задержанных врач Навального Анастасия Васильева и журналисты, в частности корреспонденты CNN, которые были вскоре отпущены.

- Анатолий Сердюков перестанет курировать "Объединенную авиастроительную корпорацию". Как сообщил источник, экс-министр обороны сохранит в "Ростехе" должность индустриального директора авиационного кластера, изменится только его функционал.

- Столицей Ленинградской области стала Гатчина. До сих пор органы госвласти региона размещались в Петербурге.

- Forbes назвал богатейших российских бизнесменов. Алексей Мордашов возглавил список. В топ-20 сразу трое новичков, и все они представляют "новую экономику": создатель Telegram Павел Дуров, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и экс-чиновник, создатель стартапа Arrival Денис Свердлов. На первой строчке мирового рейтинга Джефф Безос.

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