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Что случилось этой ночью: вторник, 3 августа

Ураган в Тверской области, ДТП с российскими туристами в Анталье, визовый спор США и России

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- По Тверской области прошел ураган. Погибли три человека, пострадали 11. Одним из погибших оказался турист из Москвы. Ветром повалило десятки деревьев, повреждены жилые дома и линии электропередач.

- Трое россиян погибли в турецкой Анталье в результате ДТП. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в реанимации. Туроператор сообщил о четвертом погибшем, чье гражданство пока не установлено. Всего в автобусе ехали 22 туриста из Самары, в том числе 9 детей. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.

- МВФ одобрил выделение рекордных $650 млрд на восстановление мировой экономики. Из них около $275 млрд предназначено развивающимся странам. Сумма будет распределена между странами-членами МВФ пропорционально их квотам.

- Госдеп пояснил, что российские дипломаты с истекающими визами могут запросить их продление. Там назвали "неточным" описание ситуации послом РФ Антоновым, который заявил, что США ограничили срок пребывания российских дипломатов тремя годами и предписали 24 сотрудникам дипмиссии покинуть страну до 3 сентября. В самом требовании к визам российских дипломатов Госдепартамент не видит "ничего нового". Позже Антонов призвал США возобновить взаимоуважительный диалог по визам, либо использовать тактику "малых шагов".

- Билл и Мелинда Гейтс официально развелись. Они прожили в браке 27 лет. Согласно судебным документам, ни один из бывших супругов не должен платить другому алименты, Мелинда Гейтс не намерена менять имя.

- Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК "Ростов". В конце июля он возглавил сборную России по футболу, но первоначально сообщалось, что полгода он будет совмещать работу в сборной и в клубе.

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