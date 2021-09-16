Что случилось этой ночью: четверг, 16 сентября

Создание оборонного альянса AUKUS, приостановка одобрения "Спутника V", выход корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем на орбиту

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин призвал граждан РФ принять участие в выборах депутатов Госдумы в любой удобный день, начиная с 17 сентября. Президент обратил внимание, что обновленная Конституция наделила парламент крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.

- Великобритания, США и Австралия создали оборонный альянс AUKUS с целью защитить свои интересы в Индо-Тихоокеанском регионе. Создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии станет первой инициативой в рамках нового альянса. Заявление об их строительстве вызвало возмущение со стороны Франции. Решение Австралии строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Великобританией, а не покупать их у французской фирмы, "вызывает сожаление", заявил французский МИД.

- Пассажирский самолет из Анталии благополучно приземлился в Петербурге в четверг вечером. Ранее сообщалось, что самолет Airbus A319 с ливреей ФК "Зенит" в установленное время посадки продолжил полет на низовой высоте и объявил сигнал бедствия. Представитель авиакомпании "Россия" сообщил "Интерфаксу", что при заходе на посадку в аэропорт "Пулково" произошел "выход в нештатный режим одного из двигателей лайнера" из-за стаи птиц. Следователи приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

- Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение "Спутника V" до проведения новой инспекции завода производителя. Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (РАНО) Жарбас Барбоса заявил, что производителю перед новой инспекцией необходимо подтвердить согласие со стандартами надлежащих практик производства.

- Корабль Crew Dragon с экипажем из непрофессиональных астронавтов вышел на орбиту. Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon была запущена со стартового комплекса 39А на космодроме с мыса Канаверал во Флориде в среду в 20:02 по Восточному времени США (в четверг в 03:02 мск). После трехдневного орбитального полета корабль должен приводниться в Атлантике в районе Флориды.