Что произошло за день: понедельник, 19 сентября

ЛНР и ДНР призывают провести референдумы, "Единая Россия" обращает внимание на студентов-военнослужащих, скончался космонавт Валерий Поляков

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ЛНР и ДНР выступили за проведение референдума по вопросу о вхождении в состав РФ. Общественные палаты республик направили обращения главам ЛНР и ДНР соответственно.

- Решение о параллельном импорте алкоголя могут принять до конца сентября, сообщил Денис Мантуров. Он отметил, что не слышал о каких-либо дискуссиях по поводу включения в перечень для параллельного импорта продуктов питания.

- ЦБ ужесточит требования к ипотеке с низким взносом на первичном рынке жилья. С 1 декабря 2022 года будет установлена надбавка к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве, с первоначальным взносом не выше 10%.

- Скончался рекордсмен по длительности полета в космос Валерий Поляков. Ему было 80 лет. В 1994-95 гг. Поляков пробыл на орбитальной станции "Мир" 437 суток.

- "Единая Россия" предложила гарантировать академический отпуск студентам за участие в СВО. В партии отметили, что в СВО принимают участие и студенты, но с весны 2022 года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено.

- Глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов президента академии. Один из академиков заявил, что кандидатуру Сергеева на пост главы РАН не поддержало руководство РФ.

- Елизавета II была похоронена в королевской усыпальнице в часовне Виндзорского замка. Проводить королеву в последний путь собрались мировые лидеры и члены британской монаршей семьи, на улицах тысячи жителей Лондона вышли к погребальному кортежу.