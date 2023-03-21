Что произошло за день: вторник, 21 марта

Переговоры Путина и Си Цзиньпина, обыски в "Мемориале" и новый директор ГМИИ имени Пушкина

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин и Си Цзиньпин провели в Москве переговоры на высшем уровне. Российский лидер назвал переговоры успешными. Си Цзиньпин сообщил, что пригласил российского коллегу в Китай. Также он пригласил посетить КНР и Михаил Мишустина.

- По итогам переговоров было принято совместное заявление РФ и КНР. Стороны заверили, что отношения двух стран не носят блокового и конфронтационного характера, но в заявлении подчеркивается, что Москва и Пекин намерены оказывать взаимную поддержку в вопросах защиты коренных интересов друг друга. Россия и Китай призвали все ядерные державы не размещать оружие за пределами своих территорий и вывезти его из-за рубежа. Москва и Пекин выразили озабоченность активизацией деятельности США по созданию глобальной системы ПРО, в связи с военно-биологической деятельностью США, а также в связи с планами Японии сбросить в океан радиоактивную воду с "Фукусимы". Россия и Китай выступили против эскалации конфликта на Украине и санкций в обход СБ ООН.

- РФ и Китай согласовали почти все параметры договоренности о газопроводе "Сила Сибири 2". "Газпрому" поручили в кратчайшие сроки согласовать контракт по газопроводу. Между тем стало известно, что российская компания установилa исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.

- Путин пообещал реакцию Москвы в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном. О таких планах заявили в британском Минобороны. Сергей Шойгу заявил, что России есть, чем ответить на возможные поставки.

- Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня, сообщил Александр Новак.

- К сотрудникам "Мемориала" (признан в РФ НКО-иноагентом) пришли с обысками по делу о реабилитации нацизма. На одного из экс-руководителей организации Олега Орлова завели дело о повторной дискредитации ВС РФ. Он сообщил, что в отношении него следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

- Украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти" в Брянской области. Никто не пострадал, на время работы оперативных служб была отключена электроэнергия в нескольких населенных пунктах.

- Новым директором ГМИИ имени Пушкина стала Елизавета Лихачева, ранее возглавлявшая Музей архитектуры им. Щусева. Бывший директор ГМИИ Марина Лошак намерена заняться новыми проектами в России.