Что случилось этой ночью: пятница, 22 сентября

Армения призвала СБ ООН направить в Карабах миротворцев, Байден одобрил очередной военный транш Украине, два украинских БПЛА уничтожено над Черным морем

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два украинских дрона сбито силами ПВО над Черным морем. Как уточнили в Минобороны РФ, беспилотники уничтожены вблизи побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. По данным властей Туапсинского районе, никто не пострадал, разрушений нет.

- В Совбезе ООН призвали покончить с любым противостоянием в Нагорном Карабахе. Помощник генсека ООН по миротворческим операциям Мирослав Йенча назвал объявленное в Карабахе прекращение огня "зыбким". Армения призвала направить в регион миротворческую миссию под мандатом ООН. Азербайджан, в свою очередь, заявил, что обсуждение данного вопроса "является очевидным нарушением требований Устава ООН об уважении суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательства во внутренние дела стран".

- Президент США Джо Байден одобрил очередной транш военной помощи Киеву. Новый транш оценивается в $128 млн, оружие и техника еще на $197 млн будут выделены в рамках ранее согласованных пакетов, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

- У Конгресса США нет другой альтернативы, кроме как поддержать выделение средств для дополнительной помощи Украине, заявил Байден. По словам представителя Пентагона Криса Шервуда, ведомство продолжит поддержку Киева даже в случае "шатдауна" правительства. Крайний срок, когда Конгресс должен одобрить меры по финансированию правительства на 2024 финансовый год, - 30 сентября.

- Минтруд РФ ждет сокращения числа россиян в возрасте 30-39 лет на 7,2 млн к 2030 году. При этом, как отметил глава министерства Антон Котяков, численность граждан от 15 до 29 лет в этот же период прирастет почти на 3 млн человек.

- Польша продолжит военные поставки Украине, за исключением нового вооружения. "Мы не будем передавать это вооружение, так как покупаем его для того, чтобы модернизировать польскую армию", - пояснил президент Польши Анджей Дуда.

- ВТБ с 22 сентября повышает ставки по рыночным ипотечным программам на 0,5 п.п. Новые ценовые параметры будут распространяться на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования; для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, - от 14%.