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Что произошло за день: суббота, 7 сентября

В России продолжается голосование, матч сборной РФ отменен из-за тайфуна, на парковке в Одинцове произошел крупный пожар

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Избирательные участки открылись еще в 13 регионах РФ. Выборы проходят уже в 62 регионах страны. По данным на утро субботы, свыше 4,6 тыс. атак было заблокировано на ресурсы дистанционного электронного голосования. Сообщалось, что ЦИК направит обращение руководителю партии КПРФ Геннадию Зюганову в связи с распространением некоторыми членами партии методических материалов с посылами, "которые противоречат закону".

- Москва в кратчайшие сроки нарастила выпуск продукции для нужд специальной военной операции, заявил Владимир Путин, выступая по случаю Дня города. Он отметил, что тысячи москвичей вместе с жителями других регионов России сражаются на передовой.

- Режим ЧС введен под Воронежем из-за детонации взрывоопасных объектов. Утром в Острогожском районе был подавлен БПЛА, после падения которого начался пожар. В области также ввели дополнительные меры безопасности из-за продолжения детонации.

- Пожар произошел на наземной парковке в подмосковном Одинцове. Два человека погибли. Пожар был потушен прибывшими на место сотрудниками МЧС.

- Матч сборных России и Таиланда по футболу отменен из-за тайфуна. Встреча должна была состояться в Ханое. Власти Вьетнама сообщили, что в субботу в стране из-за тайфуна "Яги" погибли не менее четырех человек.

- В Москве открыли первый участок новой Троицкой линии метро. Для пассажиров заработал участок длиной 8,3 км от "Новаторской" до "Тютчевской".

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