Что произошло за день: понедельник, 30 сентября

Осенний призыв, приговор для покушавшегося на Захара Прилепина и бюджет на 2025-2027 гг.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ подписал указ об осеннем призыве в армию. С 1 октября по 31 декабря 2024 г. на военную службу будет призвано 133 тыс. человек. Срок службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев. В Генштабе заявили, что призванные этой осенью не будут направляться для участия в СВО на территории новых регионов РФ. Также там отметили, что задачи весеннего призыва-2024 в армию РФ выполнены полностью.

- Правительство внесло в Госдуму проект бюджета РФ на 2025-2027 годы. Исполнение бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% в 2027 году. Оценка дефицита бюджета РФ в 2024 году повысилась до 1,7% ВВП с 1,1% ВВП. Рост российской экономики в 2028-2030 годы ускорится до 3-3,2% в год, говорится в сообщении Минфина к внесенному бюджетному пакету.

- МРОТ в 2025 году поднимут на 3 тысячи руб., до 22 440 рублей, следует из правительственного законопроекта, внесённого в Госдуму.

- Суд приговорил к пожизненному сроку фигуранта дела о покушении на Захара Прилепина. Кроме того, Александру Пермякову назначен штраф в размере 700 тыс. руб.

- Владимир Путин включил в состав Совбеза РФ Мантурова, Дюмина и Скворцову. Из состава при этом исключается Владимир Якушев.

- Руководство Израиля намерено в скором времени провести наземную операцию против "Хезболлы" на территории Ливана, сообщает The Washington Post.

- "Роснано" заявило об отсутствии признаков банкротства после соглашений с банками о погашении долга. Компания в апреле договорилась о 20%-ном дисконте при досрочном погашении долга. В июле "Роснано" сообщило, что досрочно выплатило банкам около 80% накопленного до 2021 года "исторического" долга.

- Режим ЧС введен в Ростовской области из-за ландшафтных пожаров. В регионе сохраняются сложные погодные условия – сухая и жаркая погода со штормовым ветром.