Олимпийский онлайн. День 10-й

Шесть комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в воскресенье
До скорых новых встреч! До свидания!
На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю трансляцию. В целом, это был хороший эмоциональный день, серебро и бронза - это круто. А золото еще будет!
Сборная России - на 20-м месте: 3 серебряные и 8 бронзовых медалей
Воскресный медальный план выполнен. На первом месте общего зачета сейчас находится Норвегия -9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (9, 5, 4), третье - команда Нидерландов (6, 5, 2).
Победу с олимпийским рекордом (36,94) одержала японка Нао Кодайра
Только что завершились соревнования по конькобежному спорту. Наша Ангелина Голикова - седьмая
Наверное, об этом стоило сообщить еще после финиша мужской лыжной эстафеты: Норвегия вышла в лидеры медального зачета. А вот если бы фотофиниш в биатлоне "проголосовал" за Шемппа, Германия сейчас вернула бы лидерство
Мартен Фуркад выиграл масс-старт и стал четырехкратным олимпийским чемпионом https://t.co/WjxDfn9G7J— Интерфакс (@interfax_news) 18 февраля 2018 г.
Занимательно, что после соревнований фристайлистов в воздушной акробатике команды призеров в той же последовательности и располагаются: Украина, Китай, Россия
Китаец - второй, украинец - первый, а Буров - третий!
А представитель Китая прыгнул и выполнил свой прыжок весьма качественно. Скорее всего это медаль. Какая?
Усиленно что-то обсуждают украинец и россияне. Возможно, травят анекдоты
Затянулось ожидание. Цзя Цзунъян никак не может получить разрешение на прыжок. Ветер, однако
Оба россиянина и украинец в ожидании прыжка китайца стоят в обнимку
Ну а Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом!!!
ДА! Как минимум одна медаль у нас есть. А то и две. Канадец - четвертый. Остался китаец!
Упал и поднялся канадец Оливье Рошон. Падение - примерно как у нашего Кротова. Но интуиция подсказывает, что у Кротова будут повыше балл
Белорусский спортсмен - на четвертом месте
Белорус Александр Хладченко упал после приземления, перевернулся неоднократно. А украинец и два россиянина обнялись. Особенно украинец, он гарантировал себе медаль
128,51 балл у украинца, он стал лидером и оттеснил наших на второе и третье место. Остались три спортсмена
Качественно выполнил свой прыжок Александр Абраменко. Посмотрим, сколько баллов получил он
103,17 балла он заработал
А Павел Кротов, к сожалению, упал после приземления. Без кувырков - просто коснулся спиной поверхности трассы, после встал на ноги. Но - ошибка есть
Илья Буров, кстати, получил 122,17 балла
Сейчас в фристайле будет прыгать Павел Кротов
Третий у биатлонистов - норвежец Эмиль Хегле Свендссен
Отлично выполнил свой прыжок Буров! Он - промежуточный лидер!
Илья Буров сейчас проведет свой прыжок - первый среди всех участников основного финала!
В протоколе биатлонистов на первом месте стоит Фуркад. У него, кстати, два промаха, у Шемппа один
Из оставшейся шестерки первыми среди фристайлистов выступят россияне
Мартен Фуркад и Симон Шемпп пересекли финишную черту одновременно! Фотофиниш?
Два россиянина прошли в основной финал соревнований в воздушной акробатике: Павел Кротов с пятым результатом, Илья Буров - с шестым. Осталось шесть претендентов!
У биатлонистов борьбу за золото после четвертого огневого рубежа ведут Фуркад и Шемпп
Кстати, СМИ утверждают, что на допинге мог попасться Александр Крушельницкий - тот самый, который вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в керлинге в дабл-миксте
После третьей стрельбы (на этот раз стреляли из положения стоя) у биатлонистов лидируют Мартен Фуркад (Франция), Симон Шемпп, Эрик Лессер (оба - Германия). Они укладываются во временной диапазон 2,1 секунды
"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов", - сказал Выборнов журналистам в воскресенье.
Я вот тут ссылку на информацию о допинге разместил. Но вдруг у вас на мобильнике треснул экран или сам сенсорный телефон ведет себя неадекватно (такое бывает; например, может самостоятельно позвонить замужней женщине в ночи) и не реагирует на команды? Поэтому опубликую выдержки здесь:
Штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, спортсмен и вид спорта станет известен после результатов вскрытия допинг-пробы в течение суток, заявил пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов.
Ну неужели у кого-то из наших все же допинг? Как так?
Завершился финал 1 у фристайлистов. В следующий раунд пробились девять из 12 участников. Оба наших пробились тоже. Павел Кротов со вторым результатом, Илья Буров - с шестым
Ну а у биатлонистов лидирует немец Бенедикт Долль - это после второго огневого рубежа. А что же Лапшин? Он с одним промахом 13-й, уступает лидеру 23,3 секунды
А в соревновании фристайлистов новый лидер - китаец Ци Гуанпу. Он заработал 127.44 балла
После первого огневого рубежа в биатлонном масс-старте лидирует россиянин, но выступающий за Южную Корею Тимофей Лапшин. У него промахов нет. На 3,7 секунды он опережает идущего вторым Яков Фака
А на первое место сейчас вышел Павел Кротов - 126,11! А Илья Буров уже пятый
Илья Буров после выполненного свое упражнения в финале занимает второе промежуточное место. В его активе 122.13 балла. Лидирует украинец Александр Абраменко - 125,67
В 14:15 - начало биатлонной гонки с общего старта среди мужчин, россияне не выступят
Скоро, в 14:00 начнется финал 1 в соревновании фристайлистов, воздушная акробатика. Сюда с лучшим результатом в своей квалификации пробился россиянин Илья Буров и с пятым результатом в своей - Павел Кротов
Андрей Ларьков: “Я готов был уже со вчерашнего вечера бежать эстафету. Сегодня все очень быстро прошло: 10 км, быстрое скольжение, всего 3 круга. Не успели оглянуться, как начался третий круг, скорости возросли. Я даже, если честно, не видел, что какой-то отрыв появился”. pic.twitter.com/qoa217haKE— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 18 февраля 2018 г.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после серебряной эстафеты: “Даже не знаю, что сказать! Я счастлива и благодарна всем спортсменам и тренерам за прекрасные минуты на этой трудной Олимпиаде”. Больше интервью👉https://t.co/IQ1VJ4OcWJ pic.twitter.com/V3kn6u03Mc— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 18 февраля 2018 г.
Кто-то в новости про локальный успех чешских хоккеистов откопал средство от бессонницы
I'm going to sleep VERY well tonight! Way to go boys.— Adam Hlavac (@adamhlavac) 18 февраля 2018 г.
Do toho hosi! #Olympics #CZE pic.twitter.com/ZPsA038PXL
Зажигательное (если не сказать: отжигательное) селфи на скелетоне
Really want to see this guys #WinterOlympics2018 selfie featuring @TheYarnold #Pyeonchang2018 #WinterOlympics #skeleton #gold pic.twitter.com/kyn2e2WUMI— Captain Smart Arse (@highfielder80) 18 февраля 2018 г.
Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил российских лыжников с олимпийским успехом
"Великолепный результат! На протяжении всей гонки наши ребята были в числе лидеров, несмотря на то, что их соперниками были опытные, титулованные лыжники. Поздравляю от всей души Андрея Ларькова, Сашу Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова с отличным выступлением и серебряной наградой", - говорится в поздравлении Колобкова, распространенном его пресс-службой в воскресенье.
Так что можно выиграть по несколько десятков серебряных и бронзовых медалей, не завоевать ни одной золотой, но оказаться если не в числе аутсайдеров, то уж точно ниже команды, на счету которой одна золотая, и не более того, медаль (условно, выигранная в шорт-треке, когда за несколько метров до финиша в финальном забеге фавориты упали, встали, подрались, успокоились, извинились, пожали друг другу руки, пообнимались, сфографировались, в конце концов, на долгую память; а значительно отстававший, а потому устоявший на ногах, от них аутсайдер, по инерции пересек финишную черту и принес своей стране ту самую единственную, да еще и золотую медаль)
Так что по этому, более распространенному критерию, российская команда идет 19-й
Но места в медальном зачете принято распределять по числу золотых медалей. Если у нескольких команд количество наград одинаково, то лучшей становится та, у которой больше серебряных или (если и здесь равенство) или бронзовых медалей.
Не без помощи канадского любителя спорта осознаем, что по общему числу завоеванных наград команда атлетов из России (OAR) - на седьмом месте
16 medals and off to bed... let’s see if that will have changed in the morning... #CAN 🇨🇦— Shawn Barrie (@srbarrie) 18 февраля 2018 г.
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.#Olympics #TeamCanada #WinterOlympics #WinterOlympics2018 #2018WinterOlympics #2018Olympics #Olympics2018 #GoCanadaGo #evntdsgn pic.twitter.com/A6u7tr14Ve
Наверняка любите котиков. А олимпийских?
This Winter Olympics malarkey means CATS IN SKI HATS!😺— Phil S (@LibraryBod) 18 февраля 2018 г.
The first one is doing a blep.#olympics (via @cocoa_dot) pic.twitter.com/hyxBMJIvRW
Поздравление от премьер-министра
Лыжная эстафета, серебро. Захватывающая гонка и отличная работа наших спортсменов! Поздравляю Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова! #PyeongChang2018 #Olympics— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 18 февраля 2018 г.
Вновь напомним:
Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).
И вновь Денис Спицов
Алексей Червоткин
Александр Большунов
Наши лыжники заслужили того, чтобы напомнить о них вновь
Андрей Ларьков!
Молодцы наши, молодцы!
Мужики!🥈💪🔥🇷🇺#Olympics #PyeongChang2018 #ОИ2018 #лыжныегонки #Пхенчхан2018 #ОлимпийскиеИгры pic.twitter.com/VDDAfDo9wB— no_excuses (@www_rebellion) 18 февраля 2018 г.
Между тем, австрийский горнолыжник Марсель Хиршер выиграл золото в гигантском слаломе
Мы завоевали юбилейную, 10-ю медаль! Теперь у нас три серебряные и семь бронзовых медалей!!!
Норвегия - чемпион, Франция - бронзовый призер!
Сборная России - серебряный призер мужской лыжной эстафеты! Парни, вы молодцы! Спасибо вам за медаль, спасибо вам за эмоции! Это круто!!!
Но даже если и серебро, все равно наша команда заслуживает исключительно теплых слов!
Да, Спицов значительно отстает от норвежца Клабо, уже несколько секунд
А вот норвежец отправился в отрыв....
Менее двух километров остается до финиша. Россиянин и норвежец пока не спешат, готовят силы для финишного рывка. Тем более, сейчас как раз спуск и действительно можно суток отдохнуть
На первое место вышел Клабо, но на подъеме восстанавливает лидерство Спицов!
Менее секунды преимущество россиянина перед норвежцем. Перед Французом - несколько секунд. Как минимум серебро мы должны сегодня завоевать. Но я надеюсь на золото! Это будет просто невероятно круто! Мы все будем рады!
Француз отстает. Теперь, видимо, борьба только с норвежцем
БРАВО!!!
ДЕНИС СПИЦОВ ВЫХОДИТ НА ПЕРВОЕ МЕСТО!!!!!!
До девяти секунд сократил отставание от лидеров российский гонщик. Но это - на официальной отметке. А после нее, вижу, Спицов оказался еще ближе!
33,3 км отметка. До 11,6 секунд сократил Денис Спицов отставание от норвежца и француза!
Норвежец попытался оторваться от француза, но тот вцепился в соперника мертвой хваткой (фигурально, конечно, а не на самом деле)
17,8 секунды отставание Спицова сейчас
На четвертом этапе нашу сборную представляет Денис Спицов (на фото к онлайну), Норвегию - Йоханнес Хесфлот Клабо, Францию - Адриен Бакшайдер
В путь отправились первые участники четвертого этапа. Россия отстает от лидеров на 16 секунд
На четвертом месте Италия - почти 50 секунд отставание
28,27 км. Российский лыжник начинает отставать уже от дуэта лидеров - 4,8 секунды
Норвежец Крюгер выдвинулся вперед. Магнитом потянул за собой Червоткина и француза Клемента Парисса. Группа лидеров сократилась до трех человек
Все, единой группой едут Россия, Норвегия, Франция, Италия
Догоняют Алексея Червоткина соперники. До 5,1 секунды сокращено отставание....
Наверное, это напутствие адресовано нашему Червоткину
ЛЁША ДЕРЖАТЬ ДАВАЙ РАБОТАЙ !!!! #Olympics— 🌻нэстле🌻 (@nastuyshar) 18 февраля 2018 г.
Лидерство россиян цепляет многих
WOW!— 7Olympics (@7olympics) 18 февраля 2018 г.
Olympic Athletes from Russia in the lead with massive favourites Norway sitting in fourth. Can #OAR hold on?
Watch 👉 https://t.co/5HDGT7gk34 #Olympics pic.twitter.com/3Yk2vi5Q4S
За Норвегию сейчас бежит Симен Хегстад Крюгер, уже познавший вкус золота Игр-2018
Далее идет Финляндия - 48,4 секунды отставания. Остальные - еще дальше
Франция и Италия отстают от Червоткина на 15,5 и 16 секунд соответственно
Отметка 23,3 км. Россия продолжает лидировать. На втором месте - Норвегия, явно сократившая отставание - 15,1 секунды
Участники первых двух этапов эстафеты передвигались по трассе классическим ходом, следующие участники едут уже коньковым. Ну, вы о таких тонкостях лыжных эстафет, наверняка, и так в курсе. Но вдруг кто не знает и об этом узнал только от меня. Потом в случае жарких споров может доказать свою правоту, верно аргументируя: "В "Интерфаксе" об этом писали! А там не врут!". И оппоненту будет нечем крыть
Италия теперь отстает на 24,5 секунды, на третьем месте идет (по факту - бежит, конечно) Франция - 28,8 секунды отставания
Александр Большунов завершил свой этап. Спасибо ему! Алексей Червоткин отправился на свой этап!
Сокращается отрыв... Италия отстает от России уже на 31,1 секунды. Но тоже неплохо!
Отстраненный от Олимпиады Никита Крюков пожелал российским лыжницам "рвать" всех дальше https://t.co/WJ68hbIAmm— Интерфакс (@interfax_news) 18 февраля 2018 г.
До 40,7 секунды увеличился отрыв!!!
Отметка 14,97 км. На второе место переместилась Италия. Майкол Растелли отстает от нашего Большунова на 36 секунд! Рядом, впрочем, норвежец и представитель Казахстана
24,9 секунды преимущество России перед идущей второй командой Казахстана!!!
Наблюдение за горнолыжниками. Автор пишет в том духе, что при 30 градусов тепла особо интересно смотреть за зимними соревнованиями
Right now in Australia. Mid 30 degC ambient temp with post swimming pool refreshments whilst watching people freeze their nuts off doing awesome competitive sports #WinterOlympics pic.twitter.com/O3URD9yfQo— Doctor’s Orders Brewing (@DRsOrdersBrewin) 18 февраля 2018 г.
Россиянин Большунов значительно увеличивает отрыв! Теперь он опережает Казахстан на 12,6 секунды! Это отметка 11,67 км. Третьей идет Италия, с отставанием от нашего в 17,9 секунды
Первый этап завершен. Лидером остался Казахстан, Россия же передала эстафету второй: Александр Большунов отправился в путь спустя 1,2 секунды после казахстанца Евгения Величко
А на первое место вышел Казахстан в лице Андрея Полторанина!
Идущая седьмой Швеция отстает от лидера на 13 секунд. А Ларьков тем временем четвертый
Вообще, образовалась отдельная лидирующая группа из шести человек. Отрадно признать, что в ней присутствует Россия!
Отметка 6,6 км. Наш Ларьков шестой. Но разве это трагедия, если он отстает от лидера-норвежца на 1,9 секунды?
Но а теперь, на отметке 4,97 км, мы видим, что лидирует наш Андрей Ларьков. Правда, пока это мало чего значит, с учетом того, что норвежец "отстает" на 0,3 секунды
Но вот в лидеры выдвигается Норвегия, которую на первом этапе представляет Дидрик Тенсет
Пока относительно плотной группой едут спортсмены
На отметке 1,67 км российская команда идет пятой, отставая от лидирующей Италии на 1,4 секунды
Всего же участвуют 14 сборных. России достался почетный номер 2. Номер 1 - у Норвегии, конечно же
На первом этапе Россию представляет Андрей Ларьков
Старт мужской эстафете лыжников дан!!!
В день Святого Валентина
On Valentines Day, they wore hearts.— Addie Matteson (@queenaddie) 18 февраля 2018 г.
Clashing colors be damned. #curling #Olympics pic.twitter.com/LAkNc7KAaf
Тем временем, объявился первый победитель дня. Это - норвежец Ойстейн Браатен, выигравший соревнования фристйлистов в слоупстайле.
Помните, бывший тренер "Зенита", "Порту"," Челси" Андре Виллаш-Боаш участвовал недавно в ралли-рейде "Дакар"? Керлингисты могут ждать пополнения в лице футболистов "Манчестер Сити" Эдера Мораеса и Бернарду Силвы
.@edersonmoraes93 и @BernardoCSilva пробуют свои силы в кёрлинге!.. 🥌 #WinterOlympicspic.twitter.com/p7pYj1qVwX— Manchester City (@ManCityRU) 17 февраля 2018 г.
Все внимание - на Игры-2018
Must watch all the #Olympics pic.twitter.com/fyAMdALHWD— Angela (@crosswordpuzzlr) 18 февраля 2018 г.
Полностью состав эстафетной команды российских лыжников выглядит следующим образом: Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов.
Вот он, Денис Спицов собственной персоной
Кстати, на фотке к нашей трансляции Денис Спицов - российский лыжник, уже завоевавший бронзу на этой Олимпиаде. В эстафетной гонке он будет выступать на последнем, четвертом этапе
Вчера хоккеисты сборной России порадовали нас крупной победой над командой США (4:0). Радовались, однако, не только мы, но и... некоторые хоккеисты сборной США. Но по другому поводу, правда
#ЦитатаДня— Голос Америки (@GolosAmeriki) 17 февраля 2018 г.
Лучший бомбардир сборной США на Олимпиаде Райан Донато, играющий за студенческую команду Гарвардского университета - в интервью «Голосу Америки» после поражения от команды олимпийских атлетов из России. #olympics #olympics2018 #олимпиада #олимпиада2018 #пхенчхан2018 pic.twitter.com/y7hkcWGGDI
Удручает, однако, тот факт что на мужской биатлонный масс-старт россияне не отобрались. Как-то неловко будет смотреться сама гонка, непривычно как-то...
Особую надежду связываю на наших лыжников, которые пробегут в составе эстафетной команды. Начало самой эстафеты - в 09:15
В этой заметке - информация о том, какие медали будут разыграны сегодня
Шесть комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в воскресенье https://t.co/b83cwMSnxI— Интерфакс (@interfax_news) 18 февраля 2018 г.
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Мы начинаем текстовую трансляцию очередного соревновательного дня в рамках зимней Олимпиады в Пхенчхане!