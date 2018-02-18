Олимпийский онлайн. День 10-й

14:38

Я вот тут ссылку на информацию о допинге разместил. Но вдруг у вас на мобильнике треснул экран или сам сенсорный телефон ведет себя неадекватно (такое бывает; например, может самостоятельно позвонить замужней женщине в ночи) и не реагирует на команды? Поэтому опубликую выдержки здесь:

Штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, спортсмен и вид спорта станет известен после результатов вскрытия допинг-пробы в течение суток, заявил пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов.