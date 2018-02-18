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Олимпийский онлайн. День 10-й

Есть обновление от 09:03

Шесть комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в воскресенье

Олимпийский онлайн. День 10-й
Российский лыжник Денис Спицов
Фото: Reuters

Шесть комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в воскресенье

15:49

До скорых новых встреч! До свидания!

15:48

На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю трансляцию. В целом, это был хороший эмоциональный день, серебро и бронза - это круто. А золото еще будет!

15:47

Сборная России - на 20-м месте: 3 серебряные и 8 бронзовых медалей

15:44

Воскресный медальный план выполнен. На первом месте общего зачета сейчас находится Норвегия -9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (9, 5, 4), третье - команда Нидерландов (6, 5, 2).

15:41

Победу с олимпийским рекордом (36,94) одержала японка Нао Кодайра

15:40

Только что завершились соревнования по конькобежному спорту. Наша Ангелина Голикова - седьмая

15:39

Наверное, об этом стоило сообщить еще после финиша мужской лыжной эстафеты: Норвегия вышла в лидеры медального зачета. А вот если бы фотофиниш в биатлоне "проголосовал" за Шемппа, Германия сейчас вернула бы лидерство

15:38

15:32

Занимательно, что после соревнований фристайлистов в воздушной акробатике команды призеров в той же последовательности и располагаются: Украина, Китай, Россия

15:10

Китаец - второй, украинец - первый, а Буров - третий!

15:09

А представитель Китая прыгнул и выполнил свой прыжок весьма качественно. Скорее всего это медаль. Какая?

15:08

Усиленно что-то обсуждают украинец и россияне. Возможно, травят анекдоты

15:07

Затянулось ожидание. Цзя Цзунъян никак не может получить разрешение на прыжок. Ветер, однако

15:07

Оба россиянина и украинец в ожидании прыжка китайца стоят в обнимку

15:06

Ну а Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом!!!

15:06

ДА! Как минимум одна медаль у нас есть. А то и две. Канадец - четвертый. Остался китаец!

15:04

Упал и поднялся канадец Оливье Рошон. Падение - примерно как у нашего Кротова. Но интуиция подсказывает, что у Кротова будут повыше балл

15:03

Белорусский спортсмен - на четвертом месте

15:02

Белорус Александр Хладченко упал после приземления, перевернулся неоднократно. А украинец и два россиянина обнялись. Особенно украинец, он гарантировал себе медаль

15:01

128,51 балл у украинца, он стал лидером и оттеснил наших на второе и третье место. Остались три спортсмена

14:59

Качественно выполнил свой прыжок Александр Абраменко. Посмотрим, сколько баллов получил он

14:58

103,17 балла он заработал

14:57

А Павел Кротов, к сожалению, упал после приземления. Без кувырков - просто коснулся спиной поверхности трассы, после встал на ноги. Но - ошибка есть

14:57

Илья Буров, кстати, получил 122,17 балла

14:56

Сейчас в фристайле будет прыгать Павел Кротов

14:56

Третий у биатлонистов - норвежец Эмиль Хегле Свендссен

14:55

Отлично выполнил свой прыжок Буров! Он - промежуточный лидер!

14:54

Илья Буров сейчас проведет свой прыжок - первый среди всех участников основного финала!

14:54

В протоколе биатлонистов на первом месте стоит Фуркад. У него, кстати, два промаха, у Шемппа один

14:52

Из оставшейся шестерки первыми среди фристайлистов выступят россияне

14:52

Мартен Фуркад и Симон Шемпп пересекли финишную черту одновременно! Фотофиниш?

14:50

Два россиянина прошли в основной финал соревнований в воздушной акробатике: Павел Кротов с пятым результатом, Илья Буров - с шестым. Осталось шесть претендентов!

14:49

У биатлонистов борьбу за золото после четвертого огневого рубежа ведут Фуркад и Шемпп

14:43

Кстати, СМИ утверждают, что на допинге мог попасться Александр Крушельницкий - тот самый, который вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в керлинге в дабл-миксте

14:41

После третьей стрельбы (на этот раз стреляли из положения стоя) у биатлонистов лидируют Мартен Фуркад (Франция), Симон Шемпп, Эрик Лессер (оба - Германия). Они укладываются во временной диапазон 2,1 секунды

14:40

"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов", - сказал Выборнов журналистам в воскресенье.

14:38

Я вот тут ссылку на информацию о допинге разместил. Но вдруг у вас на мобильнике треснул экран или сам сенсорный телефон ведет себя неадекватно (такое бывает; например, может самостоятельно позвонить замужней женщине в ночи) и не реагирует на команды? Поэтому опубликую выдержки здесь:

Штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, спортсмен и вид спорта станет известен после результатов вскрытия допинг-пробы в течение суток, заявил пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов.

14:37

Ну неужели у кого-то из наших все же допинг? Как так?

14:36

Завершился финал 1 у фристайлистов. В следующий раунд пробились девять из 12 участников. Оба наших пробились тоже. Павел Кротов со вторым результатом, Илья Буров - с шестым

14:34

Ну а у биатлонистов лидирует немец Бенедикт Долль - это после второго огневого рубежа. А что же Лапшин? Он с одним промахом 13-й, уступает лидеру 23,3 секунды

14:23

А в соревновании фристайлистов новый лидер - китаец Ци Гуанпу. Он заработал 127.44 балла

14:21

После первого огневого рубежа в биатлонном масс-старте лидирует россиянин, но выступающий за Южную Корею Тимофей Лапшин. У него промахов нет. На 3,7 секунды он опережает идущего вторым Яков Фака

14:15

А на первое место сейчас вышел Павел Кротов - 126,11! А Илья Буров уже пятый

14:14

Илья Буров после выполненного свое упражнения в финале занимает второе промежуточное место. В его активе 122.13 балла. Лидирует украинец Александр Абраменко - 125,67

13:55

В 14:15 - начало биатлонной гонки с общего старта среди мужчин, россияне не выступят

13:52

Скоро, в 14:00 начнется финал 1 в соревновании фристайлистов, воздушная акробатика. Сюда с лучшим результатом в своей квалификации пробился россиянин Илья Буров и с пятым результатом в своей - Павел Кротов

13:45

13:32

13:16

Кто-то в новости про локальный успех чешских хоккеистов откопал средство от бессонницы

12:52

Зажигательное (если не сказать: отжигательное) селфи на скелетоне

12:44

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил российских лыжников с олимпийским успехом

"Великолепный результат! На протяжении всей гонки наши ребята были в числе лидеров, несмотря на то, что их соперниками были опытные, титулованные лыжники. Поздравляю от всей души Андрея Ларькова, Сашу Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова с отличным выступлением и серебряной наградой", - говорится в поздравлении Колобкова, распространенном его пресс-службой в воскресенье.

12:27

Так что можно выиграть по несколько десятков серебряных и бронзовых медалей, не завоевать ни одной золотой, но оказаться если не в числе аутсайдеров, то уж точно ниже команды, на счету которой одна золотая,  и не более того, медаль (условно, выигранная в шорт-треке, когда за несколько метров до финиша в финальном забеге фавориты упали, встали, подрались, успокоились, извинились, пожали друг другу руки, пообнимались, сфографировались, в конце концов, на долгую память; а значительно отстававший, а потому устоявший на ногах, от них аутсайдер, по инерции пересек финишную черту и принес своей стране ту самую единственную, да еще и золотую медаль)

12:24

Так что по этому, более распространенному критерию, российская команда идет 19-й

12:22

Но места в медальном зачете принято распределять по числу золотых медалей. Если у нескольких команд количество наград одинаково, то лучшей становится та, у которой больше серебряных или (если и здесь равенство) или бронзовых медалей. 

12:21

Не без помощи канадского любителя спорта осознаем, что по общему числу завоеванных наград команда атлетов из России (OAR) - на седьмом месте

12:18

Наверняка любите котиков. А олимпийских?

11:53

Поздравление от премьер-министра

11:47

Вновь напомним:

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

11:41

И вновь Денис Спицов

#pyeongchang2018 #spitsovds

Публикация от Denis Spitsov (@spitsov_ds)

11:34

Алексей Червоткин
 

11:32

Александр Большунов

With the new ski Rossignol - to new heights #anotherbestday #Bandofheroes

Публикация от bolshunov.ski.gonki (@san_sanych_bolshunov)

11:30

Наши лыжники заслужили того, чтобы напомнить о них вновь

Андрей Ларьков!

#pyeongchang2018

Публикация от Андрей Ларьков (@andrey__larkov)

11:25

Молодцы наши, молодцы!

11:12

Между тем, австрийский горнолыжник Марсель Хиршер выиграл золото в гигантском слаломе

11:01

Мы завоевали юбилейную, 10-ю медаль! Теперь у нас три серебряные и семь бронзовых медалей!!!

10:49

Норвегия - чемпион, Франция - бронзовый призер!

10:48

Сборная России - серебряный призер мужской лыжной эстафеты! Парни, вы молодцы! Спасибо вам за медаль, спасибо вам за эмоции! Это круто!!!

10:47

Но даже если и серебро, все равно наша команда заслуживает исключительно теплых слов!

10:46

Да, Спицов значительно отстает от норвежца Клабо, уже несколько секунд

10:46

А вот норвежец отправился в отрыв....

10:44

Менее двух километров остается до финиша. Россиянин и норвежец пока не спешат, готовят силы для финишного рывка. Тем более, сейчас как раз спуск и действительно можно суток отдохнуть

10:43

На первое место вышел Клабо, но на подъеме восстанавливает лидерство Спицов!

10:42

Менее секунды преимущество россиянина перед норвежцем. Перед Французом - несколько секунд. Как минимум серебро мы должны сегодня завоевать. Но я надеюсь на золото! Это будет просто невероятно круто! Мы все будем рады!

10:40

Француз отстает. Теперь, видимо, борьба только с норвежцем

10:40

БРАВО!!!

10:39

ДЕНИС СПИЦОВ ВЫХОДИТ НА ПЕРВОЕ МЕСТО!!!!!!

10:37

До девяти секунд сократил отставание от лидеров российский гонщик. Но это - на официальной отметке. А после нее, вижу, Спицов оказался еще ближе!

10:33

33,3 км отметка. До 11,6 секунд сократил Денис Спицов отставание от норвежца и француза!

10:32

Норвежец попытался оторваться от француза, но тот вцепился в соперника мертвой хваткой (фигурально, конечно, а не на самом деле)

10:30

17,8 секунды отставание Спицова сейчас

10:27

На четвертом этапе нашу сборную представляет Денис Спицов (на фото к онлайну), Норвегию - Йоханнес Хесфлот Клабо, Францию - Адриен Бакшайдер

10:26

В путь отправились первые участники четвертого этапа. Россия отстает от лидеров на 16 секунд

10:24

На четвертом месте Италия - почти 50 секунд отставание

10:23

28,27 км. Российский лыжник начинает отставать уже от дуэта лидеров - 4,8 секунды

10:19

Норвежец Крюгер выдвинулся вперед. Магнитом потянул за собой Червоткина и француза Клемента Парисса. Группа лидеров сократилась до трех человек

10:18

Все, единой группой едут Россия, Норвегия, Франция, Италия 

10:17

Догоняют Алексея Червоткина соперники. До 5,1 секунды сокращено отставание....

10:17

Наверное, это напутствие адресовано нашему  Червоткину

10:16

Лидерство россиян цепляет многих

10:13

За Норвегию сейчас бежит Симен Хегстад Крюгер, уже познавший вкус золота Игр-2018

10:13

Далее идет Финляндия - 48,4 секунды отставания. Остальные - еще дальше

10:12

Франция и Италия отстают от Червоткина на 15,5 и 16 секунд соответственно

10:11

Отметка 23,3 км. Россия продолжает лидировать. На втором месте - Норвегия, явно сократившая отставание - 15,1 секунды

10:06

Участники первых двух этапов эстафеты передвигались по трассе классическим ходом, следующие участники едут уже коньковым. Ну, вы о таких тонкостях лыжных эстафет, наверняка, и так в курсе. Но вдруг кто не знает и об этом узнал только от меня. Потом в случае жарких споров может доказать свою правоту, верно аргументируя: "В "Интерфаксе" об этом писали! А там не врут!". И оппоненту будет нечем крыть

10:05

Италия теперь отстает на 24,5 секунды, на третьем месте идет (по факту - бежит, конечно) Франция - 28,8 секунды отставания

10:04

Александр Большунов завершил свой этап. Спасибо ему! Алексей Червоткин отправился на свой этап!

10:01

Сокращается отрыв... Италия отстает от России уже на 31,1 секунды. Но тоже неплохо!

10:01

09:56

До 40,7 секунды увеличился отрыв!!!

09:52

Отметка 14,97 км. На второе место переместилась Италия. Майкол Растелли отстает от нашего Большунова на 36 секунд! Рядом, впрочем, норвежец и представитель Казахстана

09:48

24,9 секунды преимущество России перед идущей второй командой Казахстана!!!

09:46

Наблюдение за горнолыжниками. Автор пишет в том духе, что при 30 градусов тепла особо интересно смотреть за зимними соревнованиями

09:44

Россиянин Большунов значительно увеличивает отрыв! Теперь он опережает Казахстан на 12,6 секунды! Это отметка 11,67 км. Третьей идет Италия, с отставанием от нашего в 17,9 секунды

09:40

Первый этап завершен. Лидером остался Казахстан, Россия же передала эстафету второй: Александр Большунов отправился в путь спустя 1,2 секунды после казахстанца Евгения Величко

09:38

А на первое место вышел Казахстан в лице Андрея Полторанина!

09:38

Идущая седьмой Швеция отстает от лидера на 13 секунд. А Ларьков тем временем четвертый

09:35

Вообще, образовалась отдельная лидирующая группа из шести человек. Отрадно признать, что в ней присутствует Россия!

09:34

Отметка 6,6 км. Наш Ларьков шестой. Но разве это трагедия, если он отстает от лидера-норвежца на 1,9 секунды?

09:28

Но а теперь, на отметке 4,97 км, мы видим, что лидирует наш Андрей Ларьков. Правда, пока это мало чего значит, с учетом того, что норвежец "отстает" на 0,3 секунды

09:25

Но вот в лидеры выдвигается Норвегия, которую на первом этапе представляет Дидрик Тенсет

09:22

Пока относительно плотной группой едут спортсмены

09:21

На отметке 1,67 км российская команда идет пятой, отставая от лидирующей Италии на 1,4 секунды

09:18

Всего же участвуют 14 сборных. России достался почетный номер 2. Номер 1 - у Норвегии, конечно же

09:16

На первом этапе Россию представляет Андрей Ларьков

09:14

Старт мужской эстафете лыжников дан!!!

09:04

В день Святого Валентина

08:46

Тем временем, объявился первый победитель дня. Это - норвежец Ойстейн Браатен, выигравший соревнования фристйлистов в слоупстайле.

Super express xo bbzzc ⛵️

Публикация от Øystein Bråten (@oysteinbraten)

08:28

Помните, бывший тренер "Зенита", "Порту"," Челси" Андре Виллаш-Боаш участвовал недавно в ралли-рейде "Дакар"? Керлингисты могут ждать пополнения в лице футболистов "Манчестер Сити" Эдера Мораеса и Бернарду Силвы

08:22

Все внимание - на Игры-2018

08:19

Полностью состав эстафетной команды российских лыжников выглядит следующим образом: Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов.

08:19

Вот он, Денис Спицов собственной персоной

08:16

Кстати, на фотке к нашей трансляции Денис Спицов - российский лыжник, уже завоевавший бронзу на этой Олимпиаде. В эстафетной гонке он будет выступать на последнем, четвертом этапе

08:08

Вчера хоккеисты сборной России порадовали нас крупной победой над командой США (4:0). Радовались, однако, не только мы, но и... некоторые хоккеисты сборной США. Но по другому поводу, правда

08:03

Удручает, однако, тот факт что на мужской биатлонный масс-старт россияне не отобрались. Как-то неловко будет смотреться сама гонка, непривычно как-то...

08:01

Особую надежду связываю на наших лыжников, которые пробегут в составе эстафетной команды. Начало самой эстафеты - в 09:15

08:00

В этой заметке - информация о том, какие медали будут разыграны сегодня

08:00

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Мы начинаем текстовую трансляцию очередного соревновательного дня в рамках зимней Олимпиады в Пхенчхане!

Теги: Олимпиада-2018
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Германия95418
Нидерланды65213
Канада55616
США53210
Швеция4307
Австрия42410
Франция42410
Южная Корея3126
Швейцария2417
 
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