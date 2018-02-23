Германия стала соперником России по финалу хоккейного турнира ОИ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Германии по хоккею завоевала путевку в финал мужского олимпийского турнира Игр-2018 в Пхенчхане.

В 1/2 финала соревнования немецкие хоккеисты одержали победу над сборной Канады со счетом 4:3.

В финале Германия сыграет с командой России, которая ранее нанесла поражение сборной Чехии (3:0). В свою очередь, в матче за третье место сыграют Канада и Чехия.

Матч за третье место пройдет в субботу (начало – 15:10 мск), финал – в воскресенье (7:10 мск).

Таким образом, сборная Германии гарантировала себе как минимум серебро Олимпиады. До этого наивысшим олимпийским достижением немецких хоккеистов была бронза на Играх в 1932 и 1976 годах.