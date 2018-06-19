Вероятной причиной неисправности самолета команды Саудовской Аравии назвали птицу

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Птица, попавшая в двигатель самолета с футбольной командой Саудовской Аравии на борту, могла стать причиной нарушения его штатной работы при заходе лайнера на посадку в Ростове-на-Дону, сообщил агентству "Интерфакс" представитель авиакомпании "Россия".

"При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. Безопасности пассажиров ничто не угрожало", - сказал собеседник агентства.

По его словам, посадка лайнера произошла в штатном режиме. Во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась. Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности.