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Вице-президент ОКР заявил о предварительном допуске россиян к Играм-2018

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет дал предварительное подтверждение участия россиян в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, заявил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин.

"Внушает оптимизм, что МОК предварительно подтвердил участие в Олимпиаде-2018 года нашему Олимпийскому комитету", - сказал Левитин в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в очередном номере во вторник.

Между тем, по его словам, российская сторона работает над устранением претензий, высказанных во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

"Принято решение о передаче (антидопинговой - ИФ) лаборатории в МГУ. Одним из замечаний было то, что министерство спорта не может быть учредителем такой лаборатории, и было предложено сделать учредителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Олимпийский и Паралимпийский комитеты страны. Так что все рекомендации, которые были в первом докладе господина Макларена, выполнены. Теперь ждем дополнений по его второму докладу, по ним работаем, но пока нам не дают данные по конкретным фамилиям", - сказал И.Левитин в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в очередном номере во вторник.

Он напомнил, что в 2016 году в России была создана независимая общественная антидопинговая комиссия во главе с почетным президентом ОКР Виталием Смирновым, которая проанализировала ситуацию с употреблением допинга в России и изучила международный опыт.

"Проект документа по итогам ее работы уже есть. В нем все расписано, все лучшие мировые практики и т.д. И главное, мы ждем вывода по второму докладу господина Макларена в Международный олимпийский комитет", - сказал Левитин.

Он добавил, что фамилии спортсменов, упомянутых во второй части доклада комиссии Макларена, известны только международным спортивным федерациям, которые самостоятельно принимают решение, допускать россиян, заподозренных в допинге, к соревнованиям или нет.

Теги: ОКР, Игорь Левитин, Олимпиада-2018
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