Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2018

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала состав национальной команды на Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

За женскую команду выступят Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова и Станислава Константинова (запасная), сообщается на официальном сайте ФФККР.

У мужчин в Южную Корею, как ожидается, поедут Дмитрий Алиев, Михаил Коляда и Александр Самарин (запасной).

В соревнованиях пар выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. Запасные: Кристина Астахова и Алексей Рогонов.

В танцах на льду Россию представят следующие дуэты: Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Александра Степанова / Иван Букин. Запасные - Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Состав команды сформирован по результатам завершившегося в Москве чемпионата Европы. Окончательный состав сборной РФ будет утвержден Международным олимпийским комитетом, который формирует пул предварительной регистрации, отсеивая тех, кто по мнению организации, может иметь какое-то отношение к допинг-скандалам.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.