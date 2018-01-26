Виктор Ан прокомментировал решение МОК не допустить его к ОИ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан возмущен решением Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать его до участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

"Я изучил критерии, которыми она (комиссия МОК - ИФ) руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр", - говорится в открытом письме Ана, адресованном главе МОК Томасу Баху. Текст письма приводит пресс-служба Союза конькобежцев России.

"Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа, и в этой ситуации появились разговоры обо мне как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности", - добавил он.

Спортсмен надеется, что МОК озвучит причину, по которой не допустил его до Игр.

"Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как - искренне в это верю - имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018", - заявил Ан.

Спортсмен подчеркнул, что "на протяжении всей своей карьеры в шорт-треке ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов".

Ан, выступая за сборную Южной Кореи, выиграл три золотые медали зимних Олимпийских игр 2006 года и одну бронзу. В декабре 2011 года он получил гражданство России и на Играх 2014 года принес российской сборной три золота и бронзу.

Накануне приводились высказывания российского биатлониста Антона Шипулина, который задавался аналогичной серией вопросов. По его словам, за разъяснениями он обратился напрямую в МОК, однако ответа так и не дождался.

Что случилось?

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов.

Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. Многих ведущих российских спортсменов она к Играм не допустила.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.