Сборная России по футболу впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу гарантировала себе выход в 1/8 чемпионата мира, проходящего в РФ.

Подопечные Станислава Черчесова досрочно обеспечили себе место в плей-офф турнира благодаря победе сборной Уругвая над командой Саудовской Аравии. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась победой латиноамериканцев с минимальным счетом.

Таким образом сборная России и сборная Уругвая после двух туров имеют по шесть очков, именно эти команды становятся первыми участниками стадии плей-офф.

Россияне опережают уругвайцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Окончательное распределение мест в группе А станет известно после очной встречи команд, которая состоится 15 июня.

Команды Египта и Саудовской Аравии, которые сыграют между собой в третьем туре, лишились шансов на выход в 1/8 финала.