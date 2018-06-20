Сборная России по футболу впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу гарантировала себе выход в 1/8 чемпионата мира, проходящего в РФ.
Подопечные Станислава Черчесова досрочно обеспечили себе место в плей-офф турнира благодаря победе сборной Уругвая над командой Саудовской Аравии. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась победой латиноамериканцев с минимальным счетом.
Таким образом сборная России и сборная Уругвая после двух туров имеют по шесть очков, именно эти команды становятся первыми участниками стадии плей-офф.
Россияне опережают уругвайцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Окончательное распределение мест в группе А станет известно после очной встречи команд, которая состоится 15 июня.
Команды Египта и Саудовской Аравии, которые сыграют между собой в третьем туре, лишились шансов на выход в 1/8 финала.
Судьба первого места в группе А решится 25 июня в матче между #URU vs #RUS в Самаре🤜💥🤛#EGY и #KSA, удачи в квалификации ЧМ-2022!#ЧМ2018 pic.twitter.com/IHcYSjDIYz— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 20, 2018