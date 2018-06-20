Два болельщика из Исландии добрались до Волгограда на "Ниве"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Двое болельщиков из Исландии приехали в Волгоград на "Ниве", чтобы посмотреть матч чемпионата мира по футболу с участием сборной своей страны с командой Нигерии.

Как сообщили в среду журналистам исландцы Гретер Йонссон и Кристи Кьяртанссон, автомобиль "Нива" они выиграли в конкурсе местного турагентства 5 июня.

"В конкурсе мы участвовали вместе, но победил я. Сначала в шутку мы думали поехать в Россию на этом автомобиле на чемпионат мира, но в этой шутке оказалось так много хорошего, что стало жалко пропустить такую идею. Поэтому мы собрались и поехали", - рассказал Кьяртанссон.

Путешественники добрались до России через Данию, Германию, Польшу, Литву и Латвию, проделав путь в пять тысяч километров. Фанаты уже побывали в Москве, а после Волгограда планируют отправиться в Ростов.

"Нива" - отличная машина. Почти никаких проблем не возникло. Все прошло хорошо. Единственное, в Москве у нас сломалась система охлаждения, но нам помогли. Автомобиль ездит на всех дорогах - и на российских, и на исландских, и на немецких", - отметил Кьяртанссон.

Путешественники заявили, что не боятся волгоградской мошки, на которую жаловались футболисты сборной Англии после матча со сборной Туниса 18 июня. "Мы слышали на исландском телевидении, что какое-то необычное количество мошки собралось в Волгограде. Поэтому мы закупились репеллентами. Мне уже звонили и мама, и бабушка, спрашивали: "Как ты там с мошкой?" На самом деле, все хорошо", - сказал Йонссон.

Волгоград примет еще три матча группового этапа мирового футбольного первенства. 22 июня Нигерия встретится с Исландией, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня - сборные Японии и Польши.