Сборная Германии уступила Мексике в матче ЧМ-2018

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии потерпела поражение от национальной команды Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча участников группы F прошла на поле московского стадиона "Лужники" в воскресенье и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики. Победу ей принес гол Ирвина Лосано на 36-й минуте матча.

Автор гола признан лучшим игроком матча.

На матче присутствовало 78011 человек - ровно столько же зрителей было зафиксировано на матче открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи Германия - Мексика.