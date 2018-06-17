Сборная Германии уступила Мексике в матче ЧМ-2018

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии потерпела поражение от национальной команды Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.
Встреча участников группы F прошла на поле московского стадиона "Лужники" в воскресенье и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики. Победу ей принес гол Ирвина Лосано на 36-й минуте матча.
Автор гола признан лучшим игроком матча.
На матче присутствовало 78011 человек - ровно столько же зрителей было зафиксировано на матче открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи Германия - Мексика.
How are you feeling, #MEX fans? #WorldCup pic.twitter.com/Qzkh0G5wtZ— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 17, 2018