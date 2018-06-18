Сборная Бельгии крупно победила Панаму в матче ЧМ-2018

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии добились крупной победы над национальной командой Панамы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. Голы в составе победителей провели Дрис Мертенс (47-я минута) и Ромелу Лукаку (69, 75).

Панама – дебютант чемпионатов мира.

Несмотря на запреты правоохранительных органов болельщики смогли пронести на стадион дудки-кричалки, барабаны и шумовые инструменты.

По данным президента Панамы Хуана Карлоса Варелы, в Сочи на футбольный матч со сборной Бельгии приехали порядка 5 тысяч панамских болельщиков. В свою очередь, в администрации Сочи "Интерфаксу" сообщили, что более 1 тысячи болельщиков приехали в город-курорт из Бельгии.

Во время футбольного матча на стадионе "Фишт" присутствовали 43 257 зрителей.

Встреча футбольных команд состоялась при комфортной погоде, несмотря на опасения синоптиков, которые прогнозировали в Сочи непогоду.

Команды представляют группу G. В 21:00 мск в Волгограде начнется матч между другими представителями квартета: Тунис – Англия.