Тунис - Англия. Онлайн

Матч чемпионата мира по футболу проходит в Волгограде
А сейчас прозвучат гимны стран!
Команды выходят на поле!
Составы команд с расстановками
#TUNENG // FORMATIONS 👇— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 18, 2018
Are you a #TUN or #ENG fan? Don't forget to follow @FIFAWorldCupTUN and @FIFAWorldCupENG! #TUNENG pic.twitter.com/IbdMsoXxyc
Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд:
#TUN - #ENG— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 18, 2018
Представляем стартовые составы команд!#TUNENG #ЧМ2018 pic.twitter.com/UkT7h1WeeH
Отличительная особенность экспертов, выступающих на страницах "Интерфакса", - способность угадывать исходы матчей ЧМ-2018. Анатолий Бышовец верно предрек победу России над Саудовской Аравией, а также ничью в матче Аргентина - Исландия. Александр Григорян сказал, что в матче Бразилия - Швейцария будет ничья, и она случилась. Сегодня Бышовец сказал, что Бельгия и Англия победят уверенно. Бельгия уже разгромила Панаму. А как сыграет Англия?
Бышовец уверен в убедительных победах Англии и Бельгии в матчах ЧМ-2018 https://t.co/MclzHFHAPh— Интерфакс (@interfax_news) June 18, 2018
Ну и частичка Волгограда - на заглавной картинке, очередной доброй фотографии, подготовленной нашим бильд-редактором, не скажу, как ее зовут (Таня).
Так выглядит стадион "Волгоград Арена" на подступах к нему:
#ЧМ2018 приходит в Волгоград 🙌— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 18, 2018
⏲️ Матч #TUN - #ENG стартует через час#TUNENG pic.twitter.com/bEAq6nJGKI
А ведь перед Саудовской Аравией, которую россияне разгромили со счетом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018 в четверг, наша национальная команда побеждала на чемпионатах мира сборную Туниса. Это было еще на ЧМ-2002! Голы провели Егор Титов (с позиционной атаки) и Валерий Карпин (с пенальти).
Кстати!!!!!
Разбавлю свою болтовню светлым добрым видеороликом
🙌🙌🙌— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 18, 2018
Эмоции болельщиков со всего мира - на Фестивале болельщиков FIFA #FIFAFanFest
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Первый матч здесь был проведен 21 апреля 2018 года, когда "Ротор" в рамках очередного тура первенства Футбольной национальной лиги на своем поле принимал соперников из владивостокской команды "Луч-Энергия". "Ротор" смог добиться победы – 4:2. На 37-й минуте Хызыр Аппаев вывел хозяев вперед, на 43-й Махаммад Султунов удвоил счет, на 49-й – Владислав Сысуев довел преимущество до крупного. На 70-й минуте Андрей Мазин (Луч-Энергия) сократил отставание. На 83-й минуте Андрей Горбанец поразил ворота "Луча-Энергии", а на 89-й Дмитрий Маляка вновь сократил отставание.
Арена построена на месте бывшего стадиона "Центральный", возведение началось в 2014 году. "Волгоград Арена" находится на месте между Мамаевым курганом и правым берегом Волги.
Вместимость: 45000 человек
Об "Арене Волгоград". Стадион является домашней ареной для волгоградской команды "Ротор", выступающей в первенстве Футбольной национальной лиге (ФНЛ), второго по значимости дивизиона в отечественном футболе. По итогам сезона-2017/18 команда едва не вылетела в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).
Сборная Англии традиционно считается одним из фаворитов крупных турниров, но этот статус оправдывает в редчайших случаях. В 1966 году ей удалось выиграть ЧМ и эта медаль остается единственной для англичан на чемпионатах мира. Кроме того, она дважды завоевывала бронзу чемпионатов Европы - в 1968 и 1996 годах.
Сборная Англии - 14-кратный участник чемпионатов мира, дебют на ЧМ состоялся в 1950 году. На чемпионат мира в России она попала с первого места в своей отборочной группе (европейский отбор).
На чемпионатах мира сборная Туниса дальше группового этапа не продвигалась. В Кубке Африканских наций смогла заработать золото, серебро (дважды) и бронзу. Победа на этом турнире в 2004 году является последним к настоящему моменту успехом сборной Туниса на крупных турнирах.
ЧМ-2018 стал для сборной Туниса пятым чемпионатом мира в ее истории. Дебют же на этом турнире состоялся в 1978 году. На М-2018 команда попала, став лучшей в своей группе по итогам африканской отборочной кампании.
Матч пройдет в Волгограде сегодня и начнется в 21:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Туниса и Англии!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!