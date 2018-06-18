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Тунис - Англия. Онлайн

Матч чемпионата мира по футболу проходит в Волгограде

Тунис - Англия. Онлайн
Болельщики сборных Туниса и Англии в Волгограде
Фото: PA Images/ТАСС

Матч чемпионата мира по футболу проходит в Волгограде

А сейчас прозвучат гимны стран!

Команды выходят на поле!

Составы команд с расстановками

Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд:

Отличительная особенность экспертов, выступающих на страницах "Интерфакса", - способность угадывать исходы матчей ЧМ-2018. Анатолий Бышовец верно предрек победу России над Саудовской Аравией, а также ничью в матче Аргентина - Исландия. Александр Григорян сказал, что в матче Бразилия - Швейцария будет ничья, и она случилась. Сегодня Бышовец сказал, что Бельгия и Англия победят уверенно. Бельгия уже разгромила Панаму. А как сыграет Англия?

Ну и частичка Волгограда - на заглавной картинке, очередной доброй фотографии, подготовленной нашим бильд-редактором, не скажу, как ее зовут (Таня).

Так выглядит стадион "Волгоград Арена" на подступах к нему:

А ведь перед Саудовской Аравией, которую россияне разгромили со счетом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018 в четверг, наша национальная команда побеждала на чемпионатах мира сборную Туниса. Это было еще на ЧМ-2002!  Голы провели Егор Титов (с позиционной атаки) и Валерий Карпин (с пенальти).

Кстати!!!!!

Разбавлю свою болтовню светлым добрым видеороликом

Первый матч здесь был проведен 21 апреля 2018 года, когда "Ротор" в рамках очередного тура первенства Футбольной национальной лиги на своем поле принимал соперников из владивостокской команды "Луч-Энергия". "Ротор" смог добиться победы – 4:2. На 37-й минуте Хызыр Аппаев вывел хозяев вперед, на 43-й Махаммад Султунов удвоил счет, на 49-й – Владислав Сысуев довел преимущество до крупного. На 70-й минуте Андрей Мазин (Луч-Энергия) сократил отставание. На 83-й минуте Андрей Горбанец поразил ворота "Луча-Энергии", а на 89-й Дмитрий Маляка вновь сократил отставание.

Арена построена на месте бывшего стадиона "Центральный", возведение началось в 2014 году. "Волгоград Арена" находится на месте между Мамаевым курганом и правым берегом Волги.

Вместимость: 45000 человек

Об "Арене Волгоград". Стадион является домашней ареной для волгоградской команды "Ротор", выступающей в первенстве Футбольной национальной лиге (ФНЛ), второго по значимости дивизиона в отечественном футболе. По итогам сезона-2017/18 команда едва не вылетела в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Сборная Англии традиционно считается одним из фаворитов крупных турниров, но этот статус оправдывает в редчайших случаях. В 1966 году ей удалось выиграть ЧМ и эта медаль остается единственной для англичан на чемпионатах мира. Кроме того, она дважды завоевывала бронзу чемпионатов Европы - в 1968 и 1996 годах.

Сборная Англии - 14-кратный участник чемпионатов мира, дебют на ЧМ состоялся в 1950 году. На чемпионат мира в России она попала с первого места в своей отборочной группе (европейский отбор).

На чемпионатах мира сборная Туниса дальше группового этапа не продвигалась. В Кубке Африканских наций смогла заработать золото, серебро (дважды) и бронзу. Победа на этом турнире в 2004 году является последним к настоящему моменту успехом сборной Туниса на крупных турнирах.

ЧМ-2018 стал для сборной Туниса пятым чемпионатом мира в ее истории. Дебют же на этом турнире состоялся в 1978 году. На М-2018 команда попала, став лучшей в своей группе по итогам африканской отборочной кампании.

Матч пройдет в Волгограде сегодня и начнется в 21:00 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Туниса и Англии!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
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QF28F58F6
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