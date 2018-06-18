Тунис - Англия. Онлайн

Отличительная особенность экспертов, выступающих на страницах "Интерфакса", - способность угадывать исходы матчей ЧМ-2018. Анатолий Бышовец верно предрек победу России над Саудовской Аравией, а также ничью в матче Аргентина - Исландия. Александр Григорян сказал, что в матче Бразилия - Швейцария будет ничья, и она случилась. Сегодня Бышовец сказал, что Бельгия и Англия победят уверенно. Бельгия уже разгромила Панаму. А как сыграет Англия?

Бышовец уверен в убедительных победах Англии и Бельгии в матчах ЧМ-2018 https://t.co/MclzHFHAPh — Интерфакс (@interfax_news) June 18, 2018