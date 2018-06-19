Движение у московского стадиона "Спартак" ограничат в связи с матчем Польша - Сенегал

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Движение в районе стадиона "Спартак" в Москве во вторник будет ограничено связи с футбольным матчем.

"19 июня в Северо-западном административном округе временно изменится схема движения в связи с проведением футбольного матча Чемпионата мира FIFA 2018 на стадионе "Спартак". Ограничения будут действовать только в день мероприятия",- сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы. По словам собеседника агентства, жителям необходимо было получить пропуск в префектуре округа, чтобы подъезжать к своим домам без ограничений.

"Проехать только по пропуску можно будет на следующих участках: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик", - сообщили в ЦОДД.

В ведомстве также отметили, что 19 июня также будет действовать ограничение на стоянку и остановку на Волоколамском проезде, проезде Стратонавтов и улица Летная.

В ЦОДД напомнили, что с 1 июня ежедневно, включая выходные дни, работают временные выделенные полосы на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековская до канала имени Москвы и на Ленинградском проспекте (от ул. Серегина до транспортной развязки с Волоколамским и Ленинградским шоссе).

Кроме того, в районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра существующая выделенная полоса общественного транспорта была перенесена из левого пролета тоннеля в правый. Теперь автомобилисты могут пользоваться всеми тремя полосами в левом пролете, сказали в пресс-службе.