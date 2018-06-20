Шипулин подарит Дзюбе лыжи после победы сборной России над Египтом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Биатлонист Антон Шипулин решил сделать подарок футболисту Артему Дзюбе после победы сборной России в матче против Египта, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Соответствующий пост спортсмен опубликовал в инстаграме после игры.

"С Артемом Дзюбой мы знакомы давно. В прошлом году, когда был Кубок конфедерации, я ему в шутку пообещал, что если он забьет определенное количество голов, я ему подарю лыжи. Тогда он это не выполнил, но сейчас, когда он забил такие чудесные голы на чемпионате мира, я решил ему напомнить о нашем споре и готов подарить ему лыжи", - приводятся в пресс-релизе слова Шипулина.

Кроме того, биатлонист отметил, что Екатеринбург преобразился к ЧМ.

"Мы видим наш прекрасный стадион, за строительством стадиона потянулась другая инфраструктура. Все поменялось в лучшую сторону. Я думаю, что то наследие, которое останется после чемпионата мира - будет востребовано у горожан и радовать глаз еще много-много лет", - написал Шипулин.

Футболисты сборной России добились победы над национальной командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 и обеспечила себе хорошие шансы на выход в плей-офф. По итогам матча с Египтом ФИФА назвала лучшим игроком россиянина Дениса Черышева, забившего второй гол в ворота противника.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. В Екатеринбурге первый матч состоялся 15 июня между командами Египта и Уругвая. Также на стадионе "Екатеринбурге Арена" пройдут матчи между Францией и Перу - 21 июня, Сенегалом и Японией - 24 июня и Мексикой и Швецией - 27 июня.