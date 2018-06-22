Нигерия - Исландия. Онлайн

В Волгограде проходит матч второго тура ЧМ-2018 с участием представителей группы D
А вот и перерыв! Я продолжу нашу трансляцию во втором тайме! До связи!
Удар! Рядом со штангой пролетел мяч!
Повод для беспокойства появился у болельщиков сборной Нигерии. Угловой у ее ворот
Судья добавил ко времени первого тайма две минуты!
Сигурдссон подавал и мяч, коснувшись так и не сумевшего пробить Финнбогасона, покинул поле
Брайан Идову грубо сбил Йон Дади Бодварссона и, не дождавшись перерыва, получил желтую карточку. На исходе первого тайма исландцы будут подавать со стандарта
Джон Оби Микел навешивал с углового, мяч уже в поле тактично покинул пределы поля
Нигерийцы заработали угловой
Я бы сейчас смело, да еще и с удовольствием назвал опасным прострел вдоль нигерийско-волгоградских ворот. Но... Является ли он таковым, если замкнуть было некому?
Так себе получилась подача. Мяч вылетел за пределы поля от исландцев. Аут. Нигерийцы вновь ввели мяч в игру, получилось еще хуже. Сейчас вратарь сборной Исландии - Ханнес Халлдорссон - введет мяч в игру от своих ворот
Сборная Нигерии заработала право на штрафной, на правом фланге атаки. Подача может стать результативной, уж поверьте моему опыту!!!
На левый угол штрафной площади сборной Нигерии последовала подача, на мяч побежали, опережая друг друга сразу два исландских игрока. Возможно, сами друг другу и помешали: мяч покинул поле через боковую линию
Бьярнасон бил по воротам Нигерии! Не попал, но дал мне повод написать о каком-никаком моменте в игре
Ахмет Муса попытался войти в штрафную исландцев. Защитники коллективно отняли у меня мяч
А вот трибуны не замолкают ни на секунду
К сожалению, команды не радуют нас сейчас острыми моментами. Да, они стараются, но не хватает какой-то изюминки. Вот на первых минутах было веселее (или страшнее - в зависимости от того, какую команду представлять)
Аргентинские болельщики просят Нигерию сегодня победить хотя бы ради Месси!
#NGAISL I don't know what this means 😂😂😂😂 pic.twitter.com/QucxD4RmT1— Sweet peterock ⏺🇳🇬 🇿🇦 (@iam_PeterROCK) June 22, 2018
Право на угловой заработали исландцы. Сигурдссон вполне себе остро подал во вратарскую. Нигерийцы мяч хоть и выбили, но я бы на месте их болельщиков даже не насторожился, а испугался!
Опасная подача исландцев с правого фланга атаки, вратарь рукой дотянулся до мяча, но Бьярнасон чуть не добил в ворота уже слева. Попал в защитника
По времени владения мячом преимущество сейчас на стороне Нигерии - 60% против 40%
Если в стартовых минутах матча активнее были исландцы, то теперь, видно, инициативу перехватила сборная Нигерии
Арон Гуннарссон получил повреждение в борьбе с защитником. Но вроде продолжит игру!
Тенденция, однако
Мейк Ростов грейт эген https://t.co/f2jR2JCPV3— Интерфакc-космос (@cosmos_today) June 22, 2018
Кстати, в составе сборной Нигерии выступает россиянин: Брайан Идову родился в нашей стране, в Петербурге. Он - воспитанник петербургской "Смены", а сейчас играет за пермский "Амкар". Точнее уже не играет: "Амкар" прекратил существование :(
Угловой подавали нигерийцы. Защитник головой вынес мяч за предел поля. А после того, как известный по выступлениям за московский ЦСКА Муса ввел мяч из аута, снаряд долетел до рук голкипера
Вот так команды приезжали на стадион
🇳🇬🇮🇸👋— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 22, 2018
Смотрим, как Нигерия и Исландия приезжали на Волгоград Арену#NGAISL pic.twitter.com/xbZR6QFWbY
Сборная Исландии активнее в атаке, и вот в ее исполнении состоялась еще одна попытка: Гилфи Тор Сигурдссон получил мяч и пробил с полукруга штрафной! Вратарь смог поймать мяч!
Вратарь сборной Нигерии Фрэнсис Узохо вытаскивает мяч с правой от себя "девятки"!!!
И тут судья назначат штрафной в сторону ворот команды Нигерии. Вполне себе удобная позиция для удара, недалеко от линии штрафной!
Главный судья - Мэтт Конгер из Новой Зеландии. А я - Владимир Нардин, из России.
Матч начался!!!
А как вы думаете, кто победит? Нигерия? Исландия? Или же матч завершится вничью? Лично я проголосовал. По голосам пока лидирует Исландия (это не намек, если что, на кого ставить!)
FIVE MINUTE POLL!— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 22, 2018
Simple question: what will happen in #NGAISL?
Сейчас команды начнут игру. Я же решил порадовать вас интересной подборкой фото недели по версии "Интерфакса":
Лучшие фото недели https://t.co/FRoVg4L4K7— Интерфакс (@interfax_news) June 22, 2018
Команды выходят на поле! Добро пожаловать! Сейчас будут звучать гимны стран, которые играющие на арене в Волгограде сборные представляют!
Специально для многомиллионной армии болельщиц (и, так уж и быть, пары десятков болельщиков) сборной Исландии в России выкладываю такой вот ролик:
Хотели бы вы оказаться на одной триуне с исландскими болельщиками? 🇮🇸👏#NGAISL #ЧМ2018 pic.twitter.com/Rx9LITryJI— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 22, 2018
Стартовые составы команд!
Переносимся в Волгоград!— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 22, 2018
Представляем стартовые составы 🇳🇬Нигерии и 🇮🇸Исландии!#NGAISL #ЧМ2018 pic.twitter.com/PgWQcPX9l2
Экс-наставник сборной России, олимпийский чемпион в качестве главного тренера сборной СССР Анатолий Бышовец ранее спрогнозировал "Интерфаксу" и ничью аргентинцев с исландцами и поражение аргентинцев от Хорватии. Сегодня он пояснил нам, почему он с таким недоверием относится к перспективам сборной Аргентины. В этом, по словам Бышовца, причастен лично Лионель Месси!
Бышовец назвал причины провала Аргентины на ЧМ-2018 https://t.co/qP9iTU957g— Интерфакс (@interfax_news) June 22, 2018
От этого матча зависят дальнейшие перспективы сборной Аргентины, набравшей в двух матчах лишь 1 очко. В первом туре аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1), а накануне, во втором туре, крупно проиграли Хорватии (0:3).
В 18:00 по московскому времени в Волгограде начнется матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018. Играют сборные Нигерии и Исландии. "Интерфакс" же традиционно пошел на опережение и начал текстовую трансляцию прямо сейчас!
Всем привет!