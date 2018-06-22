Матч между Южной Кореей и Мексикой может пройти под дождем и градом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ливень, град и шквалистый ветер прогнозируют в Ростовской области в ближайшие выходные, когда в Ростове-на-Дону пройдет один из матчей Чемпионата мира по футболу, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"По данным ростовского Гидрометцентра, вечером и до конца суток 23 июня, а также в течение 24 и 25 июня местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-24 м/с", - говорится в сообщении.

23 июня в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов-Арена" запланирована игра между командами Южной Кореи и Мексики.