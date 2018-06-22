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Матч между Южной Кореей и Мексикой может пройти под дождем и градом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ливень, град и шквалистый ветер прогнозируют в Ростовской области в ближайшие выходные, когда в Ростове-на-Дону пройдет один из матчей Чемпионата мира по футболу, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"По данным ростовского Гидрометцентра, вечером и до конца суток 23 июня, а также в течение 24 и 25 июня местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-24 м/с", - говорится в сообщении.

23 июня в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов-Арена" запланирована игра между командами Южной Кореи и Мексики.

Теги: ЧМ-2018, Ростовская область
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Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
ИсландияИсландия10101
АргентинаАргентина20111
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
СербияСербия11003
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
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Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
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ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
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