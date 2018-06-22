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Нигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018

Есть обновление от 20:30

Африканская команда поднялась на второе место в группе D, опередив Аргентину и Исландию

Нигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Нигерии добились победы над национальной командой Исландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

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Встреча, прошедшая в Волгограде в пятницу, завершилась со счетом 2:0 в пользу нигерийцев. Оба гола в их составе провел экс-футболист московского ЦСКА Ахмед Муса, сделав это на 49-й и 75-й минутах противостояния.

На 83-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной Нигерии, однако Гилфи Тор Сигурдссон с 11-метровой отметки нанес неточный удар.

Таким образом, Нигерия набрала 3 очка, с которыми занимает второе место в группе D. На первом месте находится Хорватия (6), которая уже обеспечила себе выход в плей-офф. Третью строчку занимает Исландия, четвертую – Аргентина. У Исландии по сравнению с Аргентиной лучше показатель по забитым и пропущенным мячам.

В следующем туре Аргентина сыграет с Нигерией, а Исландия - с Хорватией.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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