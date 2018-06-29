Групповой этап ЧМ-2018. Обобщение

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" подводит итоги групповой стадии проходящего в России чемпионата мира по футболу.

Россия проиграла Уругваю

Сборной России не удалось показать максимального результата в своей группе. В матче третьего тура команда Станислава Черчесова проиграла Уругваю с крупным счетом, пропустив по ходу матча три безответных гола. При счете 0:2 ситуация российской команды усугубилась тем, что Игорь Смольников получил вторую желтую карточку и оставил своих партнеров в меньшинстве.

Впрочем, поражение от Уругвая не стало для россиян сверхболезненным: команда ранее уже обеспечила себе выход в плей-офф. Сборная России заняла в группе А второе место.

Россия сыграет с Испанией

По итогам матча группы В, на представителей которых турнирная сетка выводила команды группы А, определился соперник россиян по 1/8 финала. Им стала национальная команда Испании, ставшая победителем своей группы. В свою очередь, победитель группы А, команда Уругвая, в 1/8 финала сыграет с Португалией, ставшей второй в группе В.

Полный состав пар и расписание их матчей выглядит следующим образом: 30 июня. Франция – Аргентина (начало – 17:00 мск), Уругвай – Португалия (21:00); 1 июля. Испания – Россия (17:00), Хорватия – Дания (21:00); 2 июля. Бразилия – Мексика (17:00), Бельгия – Япония (21:00), 3 июля. Швеция – Швейцария (17:00), Колумбия – Англия (21:00).

В случае выхода в четвертьфинал Россия сыграет с победителем пары Хорватия – Дания.

Вылет сборной Германии

В третьем туре немецкая команда, приехавшая на ЧМ-2018 в качестве действующего чемпиона мира, потерпела поражение от Южной Кореи (0:2) и сенсационно выбыла из дальнейшей борьбы. Таким образом, Германия (четырехкратный чемпион мира) впервые не смогла преодолеть групповой этап.

К чести сборной Германии, команда нашла в себе силы поздравить своих соперников с успехом и поблагодарить Россию с гостеприимством.

Близка к провалу была сборная Аргентины, лишь под занавес матча с Нигерией вырвавшая столь необходимую победу (2:1). Аргентинцам подсобила Хорватия, победившая (2:1) Исландию – еще одних соперников южноамериканцев в борьбе за путевку.

Едва не вылетела из турнира сборная Испании. Незадолго до окончания матча с Марокко испанцы уступали в счете и как раз в параллельно шедшей игре судья при счете 1:0 в пользу Португалии назначил пенальти в пользу Ирана. Реализовав пенальти, иранские принялись бурно поздравлять друг друга с триумфальным выступлением в группе: ничья с Португалией при поражении Испании от Марокко выводила Иран в плей-офф. И только тренерский штаб сборной Ирана сохранял спокойствие, здесь уже знали: пока команда готовилась исполнять пенальти, Испания отыгралась в игре с Марокко…

Забивали все

Каждая из 32 сборных, принявших участие в групповом этапе ЧМ-2018, смогла провести как минимум по два гола. В некоторых случаях "на выручку" шел соперник: в матчах групповой стадии зафиксировано девять автоголов. Среди их авторов – российский полузащитник Денис Черышев, от ноги которого влетел мяч в его ворота в игре с Уругваем.

Больше всех голов провела Бельгия – 9. Ближайшие преследователи – Россия и Англия (8). Меньше всех голов пропустил Уругвай – нисколько (0).

Самые меткие

Во главе списка лучших бомбардиров остается англичанин Гарри Кейн – 5 голов. Возможно, этот результат был бы выше, если бы форвард сыграл в третьем туре ЧМ против Бельгии. По 4 гола провели Ромелу Лукаку (Бельгия) и Криштиану Роналду (Португалия), по 3 – Денис Черышев (Россия) и Диего Коста (Испания).

Юбилейный гол

Фахредин Бен-Юссеф из Туниса, забив победный мяч в ворота Панамы, попал в историю как автор исторического гола. Этот гол стал 2500-м в истории чемпионатов мира.

Между тем, в матче 🇵🇦Панама - Тунис🇹🇳 был забит 2500-й гол в истории ЧМ



Автор: тунисец Фахредин Бен-Юссеф👏#PANTUN pic.twitter.com/rLsGjwq20b — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 28, 2018

Страсти по Марадоне

По ходу матча Аргентина – Нигерия в Петербурге видео- и фотокамеры периодически фиксировали расположившегося в ВИП-ложе Диего Марадону в различных состояниях: в отчаянии, эйфории, а после финального свистка – еще и без сознания. Легендарному аргентинцу действительно стало плохо, в результате чего на помощь пришлось вызвать бригаду врачей.

После матча, в ночь на среду, в интернет-ресурсах стали появляться сведения о госпитализации Марадоны, а неизвестный блогер распространил информацию о… кончине аргентинца. В среду Марадона отписался в фейсбуке, сообщив, что с ним все в порядке и до госпитализации дело не дошло. А в Городской станции скорой помощи Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что "никакую помощь ему (врачи - ИФ) не оказывали.

В четверг появились высказывания адвоката Марадоны: по словам адвоката, Диего выплатит вознаграждение за информацию о блогере, который распространил сведения о его смерти. Речь идет о сумме в размере 300 тыс. песо ($10800).