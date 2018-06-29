Глава ФИФА заявил, что ЧМ-2018 меняет образ России на Западе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выразил благодарность гражданам России за гостеприимство.

"Россия - гостеприимная и теплая страна. Это событие (ЧМ-2018 - ИФ) полностью меняет восприятие России Западом. На улицах городов вы можете видеть болельщиков в футболках разных сборных, все вместе они отмечают это событие. Это большой праздник для России и всего мира. Благодарю всех россиян за то, что вы принимаете всех нас", - сказал Инфантино в пятницу на конференции "Спорт и будущее" в Москве.

Накануне завершился групповой этап чемпионата мира.

1 июля сборная России в 1/8 финала сыграет с командой Испании.