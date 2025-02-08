Что произошло за день: суббота, 8 февраля

Пожар на Электрозаводской улице, обрыв кабеля в Финском заливе и выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На Электрозаводской улице на востоке Москвы загорелось административное здание. Спасены уже более 90 человек, троим потребовалась госпитализация. По данным СМИ, около 70 человек могут быть заблокированы в горящем здании. Горит бывшее здание Электрозавода, где зарегистрированы различные организации, включая курсы, сервисные центры и магазины. СКР возбудил уголовное дело.

- Режим ЧС введен в одном из районов Ростова-на-Дону после атаки БПЛА.

- Два российских кабеля оборвались в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии. Российское судно "Сивуч" приступило к ремонту. В "Ростелекоме" сообщили, что подводный кабель компании был поврежден в Балтийском море в результате внешнего воздействия; на абонентов это влияния не оказало.

- Страны Балтии отключились от энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия - Россия - Эстония - Латвия - Литва) и перешли на работу в изолированном режиме. Власти Калининградской области сообщили, что состоявшийся в результате этого переход энергосистемы региона на работу в изолированном режиме прошел без проблем. В Белоруссии отметили, что энергосистема страны продолжает стабильную и надежную работу.

- Один человек погиб и 10 ранены в результате удара ВСУ по Макеевке в ДНР.

- Россия не будет выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.