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Что произошло за день: пятница, 4 апреля

Ответные пошлины Китая на американские товары, падение цен на нефть и финансовая оценка ущерба от крушения танкеров в Керченском проливе

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Китай вводит ответные пошлины в 34% на товары из США. Эти меры вступят в силу с 10 апреля. Между тем власти Камбоджи объявили о снижении пошлин на ввоз в страну ряда американских товаров и намерены попросить об отсрочке введения пошлин со стороны США. Дональд Трамп после переговоров с президентом Вьетнама То Ламом заявил, что эта страна готова отменить пошлины против США.

- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures опускалась ниже $65 за баррель впервые с августа 2021 года. К вечеру котировки остались в глубоком минусе даже после небольшой коррекции. Аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 гг. Прогноз средней стоимости Brent на текущий год понижен на 5,5%, до $69 за баррель, WTI - на 4,3%, до $66 за баррель.

- Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе в 84,943 млрд руб. Министр транспорта Роман Старовойт назвал основными причинами декабрьского крушения танкеров невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов.

- Россия передала "Нижфарм" во временное управление локальному поставщику лекарств и медоборудования. ООО "Фармирус" назначено управляющим 100%-м пакетом акций "Нижфарма", принадлежащего структуре концерна Stada.

- ФСБ предотвратила теракт в подмосковном общежитии военных курсантов. Задержанный - 49-летний военнослужащий, который является участником террористического сообщества.

- Россия высылает трех сотрудников посольства Молдавии. Это сделано в ответ на аналогичные действия Кишинева.

- "АЛРОСА" завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России. Вес бриллианта редкого фантазийного цвета Vivid Yellow составляет более 100 карат. Он получил название "Новое Солнце" и был огранен из сверхкрупного алмаза весом более 200 карат.

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