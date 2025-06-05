Что произошло за день: четверг, 5 июня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В офисе уральского информагентства URA.RU прошли обыски, два журналиста стали свидетелями, а один - фигурантом дела о даче взятки. По сведениям "Интерфакса", дело связано с бывшим сотрудником полиции, который, по предварительным данным, передавал СМИ служебные сведения из ежедневной сводки.



- Генпрокуратура признала нежелательным Британский совет (British Council), а ФСБ обвинила нежелательный Oxford Russia Fund в вербовке преподавателей вузов.



- В Воронежской области в результате подрыва были повреждены железнодорожные пути. Повреждение заметил машинист, который успел затормозить, обошлось без жертв. Был задержан 21 поезд, возбуждено дело о теракте.

- Информация об адресах бомбоубежищ появится на "Госуслугах", в личном кабинете граждан будет специальная вкладка со сведениями о ближайшем убежище, рассказали в МЧС.

- Шестерым фигурантам дела о похищении блогера в Москве предъявлены обвинения. Сам Арег Щепихин стал подозреваемым в возбуждении национальной ненависти.

- Владимир Путин призвал избавляться от вульгарных иностранных заимствований, которые коверкают русский язык. Он также сообщил о готовности проекта основ государственной языковой политики и предложил учредить день языков народов России.

- Мосбиржа 10 июня запустит фьючерсы на апельсиновый сок.

- В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир", но на это может потребоваться время.

- Пентагон провел испытание мощной авиабомбы для уничтожения больших боевых кораблей по программе Quicksink.

- Первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко вышла в финал Roland Garros-2025.