Поиск

Что произошло за день: понедельник, 29 сентября

Атака БПЛА в Подмосковье, выборы в Молдавии и новый рекорд цен на золото

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ребенок и пожилая женщина погибли в результате атаки БПЛА в Подмосковье. В их частном доме в Воскресенске произошел пожар.

- На военную службу с 1 октября по 31 декабря этого года будет призвано 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

- Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку. Общий объем доходов составит 40,283 трлн рублей, с учетом повышения ставки НДС и снижения порога по выручке для плательщиков на "упрощенке". Также внесен законопроект о внесении изменений в бюджет 2025 года, предусматривающий рост дефицита с 1,7% ВВП до 2,6% ВВП.

- Игорь Руденя назначен полпредом в Северо-Западном федеральном округе. С 2016 года он был губернатором Тверской области.

- В Молдавии завершен подсчет голосов на парламентских выборах. Правящая партия "Действие и солидарность" одержала победу, набрав 50,2% голосов избирателей. Сторонники оппозиционного "Патриотического блока" провели уличную акцию в знак несогласия с результатами выборов.

- Цена золота обновила рекорд, превысив $3800 за унцию. Золото продолжает дорожать на фоне ослабления курса доллара США на опасениях шатдауна. В результате стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла.

- Под российский контроль перешел населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике.

- ФИФА планирует изменить правила исполнения пенальти. Предлагается запретить добивание, если вратарь отбил удар с 11-метровой отметки.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Задержан начальник управления Росгвардии по Северной Осетии

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Кировска в ДНР

В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Александра Власова проходят обыски

В Крыму ограничили продажу бензина на АЗС и его цену

Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Путин поручил призвать на военную службу в октябре-декабре 135 тыс. человек

Ученый из Обнинска осужден на 4 года за передачу данных лаборатории США

Генпрокуратура требует изъять в доход государства морской терминал в Туапсе

Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе

Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7257 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });