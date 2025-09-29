Что произошло за день: понедельник, 29 сентября

Атака БПЛА в Подмосковье, выборы в Молдавии и новый рекорд цен на золото

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ребенок и пожилая женщина погибли в результате атаки БПЛА в Подмосковье. В их частном доме в Воскресенске произошел пожар.

- На военную службу с 1 октября по 31 декабря этого года будет призвано 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

- Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку. Общий объем доходов составит 40,283 трлн рублей, с учетом повышения ставки НДС и снижения порога по выручке для плательщиков на "упрощенке". Также внесен законопроект о внесении изменений в бюджет 2025 года, предусматривающий рост дефицита с 1,7% ВВП до 2,6% ВВП.

- Игорь Руденя назначен полпредом в Северо-Западном федеральном округе. С 2016 года он был губернатором Тверской области.

- В Молдавии завершен подсчет голосов на парламентских выборах. Правящая партия "Действие и солидарность" одержала победу, набрав 50,2% голосов избирателей. Сторонники оппозиционного "Патриотического блока" провели уличную акцию в знак несогласия с результатами выборов.

- Цена золота обновила рекорд, превысив $3800 за унцию. Золото продолжает дорожать на фоне ослабления курса доллара США на опасениях шатдауна. В результате стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла.

- Под российский контроль перешел населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике.

- ФИФА планирует изменить правила исполнения пенальти. Предлагается запретить добивание, если вратарь отбил удар с 11-метровой отметки.