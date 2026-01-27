Поиск

Что произошло за день: вторник, 27 января

Предложения сделать параллельный импорт постоянным и легализовать онлайн-казино, скончался Борис Игнатьев

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минэкономразвития РФ предложило сделать параллельный импорт постоянным механизмом.

- Дума приняла в I чтении проект о прекращении услуг связи операторами по запросу ФСБ.

- Аэропорт Шереметьево был закрыт на несколько часов на прилет в связи с неблагоприятными погодными условиями. Внуково и Домодедово продолжали работать штатно. Около полудня аэропорт Шереметьево возобновил работу в полном объеме.

- Задержана экс-замгубернатора Кубани Анна Минькова. Ее подозревают в мошенничестве в сфере здравоохранения.

- Антон Силуанов предложил рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующее письмо главы Минфина. По оценке ведомства, это может принести федеральному бюджету около 100 млрд руб. в год.

- Импорт российской нефти Индией снизился примерно на 28% с пикового уровня, заявил министр нефти этой страны. По его словам, поставки могут снизиться еще больше.

- Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения ЗАТО Североморск. Энергетики смонтировали ЛЭП на временных опорах.

- Производство ракет семейства "Ангара" полностью перенесут из Москвы в Омск. Как ожидается, это позволит существенно снизить себестоимость.

- Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Ему было 85 лет.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 27 января

Минэкономразвития РФ предложило сделать параллельный импорт постоянным механизмом

Движение по трассе М-7 ограничено из-за массового ДТП

МВД заявило о сокращении числа несовершеннолетних иностранцев в РФ почти на 25%

За год по запросам Москальковой в РФ был возвращен 1851 российский военнопленный

Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

 Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

 Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

Басманный суд заочно рассмотрит дело Юлии Тимошенко, обвиняемой в фейках о ВС РФ

В I чтении принят проект о прекращении услуг связи операторами по запросу ФСБ

"Почту России" могут докапитализировать для снижения долга
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8255 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });