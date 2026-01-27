Что произошло за день: вторник, 27 января

Предложения сделать параллельный импорт постоянным и легализовать онлайн-казино, скончался Борис Игнатьев

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минэкономразвития РФ предложило сделать параллельный импорт постоянным механизмом.

- Дума приняла в I чтении проект о прекращении услуг связи операторами по запросу ФСБ.

- Аэропорт Шереметьево был закрыт на несколько часов на прилет в связи с неблагоприятными погодными условиями. Внуково и Домодедово продолжали работать штатно. Около полудня аэропорт Шереметьево возобновил работу в полном объеме.

- Задержана экс-замгубернатора Кубани Анна Минькова. Ее подозревают в мошенничестве в сфере здравоохранения.

- Антон Силуанов предложил рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующее письмо главы Минфина. По оценке ведомства, это может принести федеральному бюджету около 100 млрд руб. в год.

- Импорт российской нефти Индией снизился примерно на 28% с пикового уровня, заявил министр нефти этой страны. По его словам, поставки могут снизиться еще больше.

- Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения ЗАТО Североморск. Энергетики смонтировали ЛЭП на временных опорах.

- Производство ракет семейства "Ангара" полностью перенесут из Москвы в Омск. Как ожидается, это позволит существенно снизить себестоимость.

- Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Ему было 85 лет.