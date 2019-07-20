Что произошло за день: суббота, 20 июля

Скандал вокруг задержания Ираном британского танкера, акция оппозиции в Москве и запуск корабля "Союз МС-13"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Иране заявили, что британский танкер был задержан после столкновения с рыболовецким судном. Экипаж корабля Stena Impero будет оставаться на борту до окончания расследования. МИД Ирана назвал задержание законным. На танкере оказались трое россиян, дипломаты пока не смогли установить с ними связь. Между тем поверенный в делах Ирана в Лондоне вызван в МИД Великобритании для объяснений.

- К МКС стартовал корабль "Союз МС-13". На станцию отправились космонавт "Роскосмоса" Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган. Системы корабля сработали штатно.

- В Москве прошел согласованный митинг оппозиции. Акцию организовала Либертарианская партия России. На мероприятии выступали самовыдвиженцы Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и Константин Янкаускас, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. По оценкам МВД, на митинг собрались около 12 тысяч человек. Обошлось без происшествий. Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что комиссия в своей работе руководствуется законом, "а не воззванием с трибун".

- Арестован первый замначальника управления ФСИН по Самарской области Денис Шматов. Он проведет под стражей два месяца. По данным следствия, Шматов получил взятку в размере 520 тысяч рублей за помощь в улучшении условий для заключенных в самарской колонии №15.

- Генпрокурор Украины сообщил о "горячих версиях" в деле об убийстве Павла Шеремета. Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля созовет встречу по ходу расследования с руководителями силовых ведомств. Между тем на акции "Кто убил Павла? Три года без ответа" прозвучало заявление родственников и коллег Шеремета с требованием отставки Луценко, главы МВД Арсена Авакова и руководителя Национальной полиции Сергея Князева.

- Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева выиграли второе золото на ЧМ в Южной Корее. Спортсмены одержали победу в произвольной программе. Второе место заняла итальянская пара Манила Фламини и Джорджо Минизини, третье - японцы Ацуси Абэ и Юми Адати. Ранее Мальцев и Гурбанбердиева также завоевали золото в технической программе.