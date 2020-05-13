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Что произошло за день: среда, 13 мая

Новый перенос ЕГЭ, голосование по почте и объединение двух регионов РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕГЭ вновь перенесут: с 8 июня на более поздний период. Сдавать его будут только поступающие в вузы, и только два экзамена по выбору. Школьные аттестаты будут выдавать по годовым оценкам. В Миноборнауки считают, что ЕГЭ можно провести дистанционно.

- Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 242 тысячи. По словам главы Минздрава, ситуация сложная, но управляемая. Россия вышла на баланс между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19.

- Госдума разрешила голосовать по почте на выборах во время пандемии. Принятые поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе, на президентских. Однако они не распространяются на всенародное голосование по поправкам в Конституцию.

- Правительство внесло в Думу законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили. Предлагается дать полиции право вскрывать машину, в частности, для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления или "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС".

- В РФ приостановлено обращение аппаратов ИВЛ, два из которых загорелись в больницах. В Минпромторге подчеркивают, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации.

- Главы Архангельской области и НАО договорились объединить регионы. Стороны подписали меморандум о намерении. Сейчас с административной точки зрения НАО является самостоятельным регионом и одновременно частью Архангельской области. Окончательное решение об объединении примут жители на референдуме.

- В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК. Как пишет "Коммерсантъ", за 70 тыс. рублей предлагаются данные, якобы принадлежащие клиентам службы экспресс-перевозки. Роскомнадзор направил запрос в СДЭК.

- Суд отправил на пересмотр в апелляцию приговор Мамаеву и Кокорину. Это сделано "ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении".

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