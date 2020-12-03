Что произошло за день: четверг, 3 декабря

Арест физика за госизмену, сокращенные полномочия президента Молдавии и официальное увольнение Чубайса

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд в Москве арестовал физика по делу о госизмене. По предварительной информации, речь идет об Анатолии Губанове, который, предположительно, работает в ЦАГИ и читает лекции в МФТИ по совместительству. Как заявил источник, физик занимался исследованиями в сфере высокоскоростных летательных аппаратов.

- В России зарегистрирован суточный антирекорд заболевших COVID-19: 28,1 тыс. человек. Скончались за этот же период 554 человека с коронавирусом. Выписаны за сутки 29 502 пациента, этот показатель также стал рекордным. Сергей Собянин объявил, что массовая вакцинация групп риска в Москве начнется с 4 декабря, работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря.

- Ограничения в Москве планируют снять к середине следующего года. В столичной мэрии рассчитывают в эти сроки перейти к динамичному восстановлению экономики.

- Подписана директива об отставке Чубайса. Документ обязывает совет директоров "Роснано" поддержать избрание Сергея Куликова на должность председателя правления госкорпорации. В Кремле назвали кадровые перестановки естественной ротацией.

- Парламент Молдавии урезал полномочия президента. Служба информации и безопасности переходит в подчинение законодателям. Избранный президент Майя Санду убеждена, что это попытка нынешнего лидера Игоря Додона лишить ее власти. Ее сторонники устроили многотысячную акцию протеста перед зданием парламента, но принятию закона это не помешало. Также были приняты в I чтении закон о закреплении за русским статуса языка межнационального общения и об отмене закона о запрете "российской пропаганды".

- Азербайджан оценил свои потери во время конфликта в Карабахе в 2783 человека. Речь идет о военных, еще 100 считаются пропавшими без вести.

- Глава Минюста РФ предложил вывести учреждения ФСИН из городов. Он заявил, что готовится пилотный проект для такой схемы.