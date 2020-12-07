Что произошло за день: понедельник, 7 декабря

Угроза локдауна в Петербурге, отравление посетителей бассейна хлором и судьба российских журналистов в Турции

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявлено еще 28,1 тыс. заболевших коронавирусом. В Москве суточный прирост составил 7279. В стране за сутки скончались 456 человек с коронавирусом. Михаил Мурашко заявил о рассмотрении ограничений передвижения физлиц, но позднее в Минздраве уточнили, что министр не имел в виду, что в РФ нужно запретить перемещение граждан по стране.

- Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна. Губернатор города подчеркнул, что до Нового года есть места в больницах для больных COVID-19, но дальше может встать вопрос об отмене плановой медпомощи в стационарах и переводе всех клиник на инфекционный режим.

- В Кремле заявили, что знают, кто стоит за сообщениями о якобы близких к Путину людях. Так Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о "предполагаемом бывшем зяте президента Кирилле Шамалове".

- Во время ремонта в Таганроге с секретного самолета сняли оборудование. По данным источника, у летающего командного пункта Ил-80 был вскрыт грузовой люк, а с самолета исчезли 39 блоков и пять плат радиостанций.

- Задержанных в Турции российских журналистов НТВ депортируют. Они уже освобождены из-под стражи. Сам телеканал сообщал, что его сотрудников заподозрили в шпионаже.

- В Астрахани несколько десятков человек отравились хлором в бассейне. Всего пострадали 26 человек, которые были экстренно госпитализированы. Большинство пострадавших - несовершеннолетние, шестеро детей оказались в реанимации. По данным МЧС, содержание хлора в воде бассейна было превышено в 25 раз. Предположительно, работник нарушил инструкции при очистке воды.