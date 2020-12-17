Что произошло за день: четверг, 17 декабря

Пресс-конференция Путина, заболевание Макрона и флаг российских спортсменов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел традиционную пресс-конференцию. За 4 часа 29 минут он ответил на 68 вопросов как от СМИ, так и от граждан. В ходе общения с журналистами Путин заявил, что Россия начинает "слезать с нефтегазовой иглы" и бюджет страны на 70% формируется не за счет нефтегазовых доходов. Президент исключил коронавирусный локдаун и пообещал, что сделает прививку от COVID-19, когда ее порекомендуют делать людям его возраста. Отвечая на вопрос о Навальном, Путин заявил, что публикации по поводу предполагаемого отравления - "это легализация материалов американских спецслужб", а Запад отказывается сотрудничать с РФ в проведении расследования. Комментируя поправки в Конституцию, Путин заявил, что авторами поправок были россияне, а сам он не знает, пойдет ли на новый срок. Также президент РФ сообщил, что строительство "Северного потока 2" почти завершено, пообещал усилить поддержку Донбасса, заявил, что дело Ивана Сафронова не связано с журналистской деятельностью и предложил США "жить дружно".

- Российские семьи с детьми получат по 5 тысяч рублей на ребенка. Об этом Владимир Путин заявил в конце своей пресс-конференции. По его словам, единовременные выплаты будут перечислены до Нового года, они коснутся семей с детьми до семи лет включительно. Соответствующий указ уже подписан. Эти выплаты получат более 16 млн детей, на это потребуется около 73,5 млрд рублей.

- Эммануэль Макрон заразился коронавирусом. Французский президент ушел на самоизоляцию, так же поступил и премьер-министр Испании Педро Санчес, который недавно контактировал с Макроном. На саммите ЕС с французским лидером встречалась и Ангела Меркель, но ее тест на COVID-19 был отрицательный.

- Российских атлетов на два года лишили права выступать под флагом РФ. Спортивный арбитражный суд также постановил, что Россия не сможет проводить у себя Олимпийские игры, Паралимпийские игры, чемпионаты мира до декабря 2022 года.

- Дело ученого Губанова связано с созданием гиперзвукового гражданского самолёта. По информации источника, физик обвиняется в передаче секретных сведений европейскому государству в рамках международного проекта по разработке именно такого самолета. Сам Губанов вину не признал.

- Google оштрафовали на 3 млн рублей за запрещенные сайты в поиске. Суд Москвы признал компанию виновной в повторном нарушении, связанном с недостаточной фильтрацией поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента.

- Умер заразившийся COVID-19 мэр Харькова Кернес. Он заболел еще в сентябре, последствия коронавируса у Кернеса дали серьёзные осложнения. Он проходил лечение в берлинской клинике "Шарите".