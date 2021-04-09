Что произошло за день: пятница, 9 апреля

Смерть принца Филиппа, предотвращенный теракт в Крыму, новый глава Северной Осетии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Скончался муж Елизаветы II принц Филипп. Ему было 99 лет. Его похоронят в часовне Виндзорского замка, но похороны не будут государственными.

- Источник сообщил о возможном ограничении на месяц авиасообщения с Турцией. По его информации, из-за роста заболеваемости COVID-19 в этой стране обсуждается вопрос ограничений на чартерные и регулярные рейсы, часть рейсов в Стамбул все же сохранится.

- Владимир Путин назначил Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии. Президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Вячеслава Битарова и о назначении Меняйло.

- Турция сообщила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море. Ранее СМИ узнали, что два американских боевых корабля пройдут в Черное море на следующей неделе и пробудут там до 4 мая.

- Минск возбудил уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Генпрокурор страны заявил, что Минск запросит помощь России, Германии и обратится в Нюрнберг при расследовании этого дела. По его словам, Белоруссия будет ставить вопрос о выдаче военных преступников.

- В России за сутки выявлено 9 тыс. случаев коронавируса. В стране умерли за этот период 402 человека. В Москве впервые с конца января выявили более 2,4 тыс. случаев заражения за 24 часа.

- Ракета "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС успешно стартовала с Байконура. Космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай уже перешли на борт станции.

- ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Задержаны двое граждан России, которые готовили вооруженное нападение с использованием самодельных бомб на одно из образовательных учреждений Симферополя. После совершения теракта они собирались выехать транзитом через Украину и Турцию на территорию Сирии.