Что произошло за день: понедельник, 26 апреля

Продолжение дипломатического противостояния, приостановка работы "Штабов Навального"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД Румынии объявил о высылке советника военного атташе посольства РФ. Между тем МИД России решил выслать сотрудника посольства Украины в ответ на объявление персоной нон грата дипломата в Киеве. Также Россию в течение суток предписано покинуть помощнику атташе при посольстве Италии: таков ответ на высылку двоих россиян, которых заподозрили в шпионаже.

- Организации самостоятельно будут определять режим работы с 4 по 7 мая. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сотрудникам в любом случае не должны снижать зарплату. Дополнительные COVID-ограничения на время праздников вводить не будут. За сутки в России выявили еще 8 803 случая заражения коронавирусом, из них 2 687 - в Москве.

- Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным. Он отметил, что место проведения переговоров не имеет значения. Ранее он предложил Путину встретиться в Донбассе, а президент России в ответ заявил о готовности провести встречу в любое время в Москве.

- Прокуратура Москвы приостановила работу "Штабов Навального". Она также попросила Мосгорсуд приостановить работу Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (включены в реестр НКО-иноагентов) до рассмотрения иска об их запрете. Региональные штабы Алексея Навального уже объявили о выполнении решения прокуратуры, они также прекращают вести страницы в соцсетях.

- Служба безопасности Украины рассекретила часть документов об аварии на ЧАЭС. По случаю 35-й годовщины катастрофы опубликованы, в частности, первый доклад о взрыве и переговоры операторов станции в момент аварии. СБУ также заявила о свидетельствах более ранних происшествий на станции.

- Кипр с 10 мая начнет принимать привитых туристов без ПЦР-тестов и карантина. К этому времени завершится объявленный с 26 апреля локдаун.

- Для Башкирской содовой компании нашли источник сырья вместо шихана Куштау. Компания будет разрабатывать Худолазское месторождение.