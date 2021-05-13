Что произошло за день: четверг, 13 мая

Планы ужесточить оружейное законодательство в РФ, ответ Дерипаски на слова о жадном бизнесе и слухи о поглощении Донбасса

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин призвал повысить требования к владельцам гражданского оружия. Он заявил, что нельзя допускать продажи медицинских справок претендентам на оружие. Глава Росгвардии Виктор Золотов призвал выдавать справки только в государственных клиниках, а также заявил о необходимости вернуться к возрастному цензу в 21 год для получения разрешений на оружие.

- Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России. Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал публикации в СМИ о записке ЕС, в которой говорится о постепенных шагах Москвы к интеграции Донбасса, и заверил, что Россия не планирует никого поглощать.

- Власти Москвы уничтожили персональные данные для цифровых пропусков. Предоставленная москвичами в разгар пандемии информация была уничтожена в присутствии представителей Роскомнадзора, это заняло несколько часов. Данные не подлежат восстановлению.

- Израиль разработал план наземной операции в секторе Газа. К границе уже переброшены дополнительные войска, в том числе бронетанковые бригады и подразделения десантников. Власти Израиля подчеркивают, что не добиваются установления режима прекращения огня с палестинцами ранее 15 мая. Между тем авиакомпании начали приостанавливать полеты в Тель-Авив, а российским перевозчикам рекомендовано выбирать альтернативные маршруты и режимы полетов в этом регионе.

- Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ Докучаев освобожден по УДО. В 2019 году он был приговорен к 6 годам заключения.

- Олег Дерипаска прокомментировал возникшую в ходе отчета правительства в Госдуме тему "жадности" бизнеса. Бизнесмен заявил, что "жадный бизнес" понял упреки властей всем компаниям, которые выводят значительные объемы средств из России за рубеж.

- Еще 8 380 случаев заражения COVID-19 выявлено в РФ за сутки. Умерли за этот период 392 человека, поправились - 9 349.

- УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Стамбула в Порту. Решение принято в связи с коронавирусной ситуацией в Турции. На матче между "Манчестером Сити" и "Челси" смогут присутствовать по 6 тысяч болельщиков каждой из команд.