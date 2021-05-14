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Что произошло за день: пятница, 14 мая

Пополнение списка СМИ-иноагентов в России, почти четыре тысячи случаев COVID-19 в Москве, блокировка счетов "Радио Свобода"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Интернет-издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов. В самом медиа-проекте, созданном журналистами "Ведомостей", заявили, что не являются средством массовой информации, и направили запрос в Минюст.

- В Москве впервые с января выявили более 3,8 тыс. заболевших коронавирусом за сутки. В целом по России зарегистрированы 9 462 случая заражения. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице есть рост заболеваемости, но он не критический. Между тем в московских поликлиниках появилась вакцина центра "Вектор" "ЭпиВакКорона".

- Стрелявший в казанской школе Ильназ Галявиев предлагал сокурснику вступить в секту. Об этом сообщила ректор Татарского института содействия бизнесу Нэлла Прусс, добавив, что Галявиев с января не ходил на занятия. Староста группы Роберт Сибагатуллин подтвердил, что Галявиев позвал однокурсника в секту и назвался ее вербовщиком. Между тем в институте решили наблюдать за неприметными студентами.

- Посольство США должно будет прекратить наем россиян до 1 августа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне заявления дипмиссии Штатов о том, что ее уведомили об отсрочке вступления в силу запрета. Между тем правительство РФ утвердило список недружественных иностранных государств, в который вошли Чехия и США.

- Редакция признанного иноагентом "Радио Свобода" сообщила о блокировке счетов в Москве. Такая мера принята в рамках исполнительного производства о взыскании 5 млн рублей по десяти штрафам о нарушении правил маркировки материалов.

- В "Мегафоне" сменится гендиректор. Геворк Вермишян покинет пост с 1 июля, ему на смену придет исполнительный директор Хачатур Помбухчан.

- Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото на ЧЕ-2021 в Будапеште.

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