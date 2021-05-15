Что произошло за день: суббота, 15 мая

Интерес РКН к пользовательскому соглашению WhatsApp, удар Израиля по зданию с офисами СМИ в секторе Газа

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Израильские ВВС ударили по зданию с офисами СМИ в секторе Газа. В строении работали журналисты Associated Press и Al Jazeera. Репортеры покинули здание до атаки, оно было разрушено в результате авиаудара. США связались с властями Израиля и заявили, что обеспечение безопасности журналистов является первоочередной задачей. Между тем сирены тревоги сработали в городах центральной части Израиля. Власти страны заявляют, что Израиль не заинтересован в эскалации конфликта, но планирует новые операции.

- В РФ за сутки выявлено более 8,7 тыс. заражений коронавирусом. За этот период в стране умерли от вируса 364 человека. В Москве суточный прирост вновь превысил отметку в три тысячи.

- Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор даст оценку действиям WhatsApp. По словам депутата, регулятор вместе с парламентариями проверит новые правила использования мессенджера, вступившие в силу сегодня.

- Запуск американской ракеты Electron окончился неудачей. Ракета компании Rocket Lab не смогла вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли. Проблема возникла из-за проблемы в работе второй ступени.

- Гроза с сильным ветром прошла в Москве. В результате непогоды были повалены десятки деревьев. Из-за этого временно было остановлено движение трамваев на улицах Живописная и Тимирязевская. Пострадавших нет.