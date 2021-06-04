Что произошло за день: пятница, 4 июня

Завершение укладки первой нитки "Северного потока 2", выходной 31 декабря и дело новосибирского инспектора ДПС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток 2" завершена. Как заявил Владимир Путин на ПМЭФ, "Газпром" готов к заполнению трубопровода газом. Президент выразил надежду, что укладка второй нитки "Северного потока 2" будет завершена в течение двух месяцев.

- Программу льготной ипотеки в РФ продлят еще на один год. С такой инициативой выступил на ПМЭФ Владимир Путин. Ставку предлагается повысить с 6,5% до 7%, а лимит - снизить до 3 млн рублей для всех регионов. Кроме того семейная ипотека под 6% будет расширена на семьи даже с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Это новшество потребует из бюджета порядка 40 млрд рублей на ближайшие три года.

- Владимир Путин назвал две "наиболее актуальные" проблемы российской экономики. По его словам, это инфляция и рынок труда.

- В Новосибирской области из-под ареста вышел автоинспектор, смертельно ранивший предполагаемого правонарушителя. Сотрудника ДПС освободили под подписку о невыезде. Ранее глава СКР инициировал разбирательство с сотрудниками следственного управления СК по региону, которые возбудили дело против автоинспектора. Также в пятницу по следам того инцидента возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти, двое подозреваемых задержаны. В МВД опровергли сообщения об угрозах в адрес семьи автоинспектора.

- Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным. Пока же в ведомстве предложили в 2022 году отмечать майские праздники с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

- ЕС запретил допуск в свое пространство белорусских самолетов. Запрет вступает в силу 5 июня. Владимир Путин, комментируя инцидент с самолетом Ryanair, заявил, что российские спецслужбы не причастны к произошедшему, а сам он не хотел бы вникать в ситуацию и не знает задержанного в Минске Романа Протасевича.

- Российская теннисистка задержана по подозрению в "договорняке" на Roland Garros. Организаторы считают, что Яна Сизикова специально проиграла матч во время прошлогоднего турнира в парном разряде. Вечером ее отпустили из-под стражи.