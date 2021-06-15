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Что произошло за день: вторник, 15 июня

Медленная вакцинация в РФ, происшествие с российскими туристами в Абхазии и предстоящий саммит в Женеве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Опубликована программа встречи Путина и Байдена. Как заявляли в Кремле, переговоры в Женеве продлятся 4-5 часов с учетом перерывов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что повестка саммита будет включать и "проблемы-раздражители" в двусторонних отношениях.

- Двое российских туристов ранены при стрельбе на абхазском курорте. В Пицунде у них произошел конфликт с местным жителем, который выстрелил в россиян несколько раз из пистолета. С огнестрельными ранениями туристы доставлены в Сочи.

- Госдума отменила обязательный техосмотр для приобретения ОСАГО. Согласно принятой норме, с 22 августа 2021 года автовладельцам не придется предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о своевременном прохождении ТО.

- В Кремле остались недовольны темпами вакцинации в РФ. Дмитрий Песков подчеркнул, что меры регионов по стимулированию прививочной кампании уместны. По последним данным, в России за сутки было выявлено более 14 тыс. случаев коронавируса. В Москве суточный прирост составил 6805. Сергей Собянин сообщил, что число выявленных инфицированных в столице за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов - на 70%. В Подмосковье 1 135 новых случаев, в регионе до 15 июля запрещают массовые мероприятия.

- В РФ предложили ужесточить правила применения шипованных шин. Как пишет "Коммерсантъ", дорожники предлагают штрафовать водителей, использующих покрышки с шипами летом, на 2 тыс. рублей. По их словам, из-за шипованной резины на дорогах появляется колея.

- Умер советский космонавт Владимир Шаталов. Дважды Герою Советского Союза было 93 года. В ходе его первого полета в космос в 1969 году впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей.

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