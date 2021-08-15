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Что произошло за день: воскресенье, 15 августа

"Талибан" захватывает Афганистан, на Украине убит мэр Кривого рога, в Германии скончался Герд Мюллер

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца. По данным СМИ, он вылетел в Таджикистан. Под контролем боевиков "Талибана" (запрещен в РФ) оказалась практически вся территория страны. Передовые отряды талибов начали входить в Кабул, в городе введен комендантский час. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай сообщал о создании Координационного совета для предотвращения хаоса в стране, однако талибы заявили, что не ведут переговоры по поводу временного правительства Афганистана. Боевики планируют объявить о создании Исламского эмирата Афганистан. Российское посольство в Кабуле продолжает работу.

- В РФ выявлено более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19. В стране умерли за сутки 816 пациентов. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 58.

- На Украине найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. Он был членом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Рядом с телом найдено ружье. Возбуждено дело об убийстве.

- Погибшие в Турции российские военные награждены орденами Мужества. Накануне разбился пожарный самолет с пятью россиянами и тремя гражданами Турции на борту.

- Умер знаменитый немецкий футболист Герд Мюллер. Чемпиону мира и Европы, лучшему бомбардиру в истории Бундеслиги было 75 лет.

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