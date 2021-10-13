Что произошло за день: среда, 13 октября

Назначение Поклонской, вооруженный молодой человек у московской школы и углеродная нейтральность российской экономики

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ допустил цену на нефть в $100 за баррель. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", Владимир Путин отметил, что РФ планирует достичь углеродной нейтральности экономики к 2060 году. Также он заверил, что российские компании ни разу не отказывались увеличить поставки газа в Европу, а рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, но не наоборот. Путин убежден, что наращивать транзит российского газа через Украину опасно из-за износа ее газотранспортной системы.

- Владимир Путин не согласился с мнением, что демократия в стране умерла. Президент также подчеркнул, что оппозиция в России работает, жива, критикует власть жестче, чем во многих других странах.

- Наталья Поклонская стала российским послом в Кабо-Верде. Экс-депутат назвала назначение долгожданным и сообщила, что планирует отъезд в ближайшие одну-две недели.

- В России установлен новый максимум смертности от COVID-19 за сутки: скончались 984 человека. В стране 28 717 новых случаев, из них 4 410 - в Москве. В столице за месяц число заболевших COVID-19 детей выросло в 2,5 раза. На фоне этих данных в десяти школах Москвы запускают бесплатное экспресс-тестирование детей на заражение коронавирусом.

- Юноша выстрелил в воздух из страйкбольного оружия возле московской школы. Молодой человек 2006 года рождения задержан. Никто не пострадал.

- 90-летний актер Уильям Шетнер совершил суборбитальный полет на космическом корабле компании Blue Origin. Полет многоразового корабля продлился примерно 11 минут. В состав экипажа космических туристов помимо звезды Star Trek также вошли вице-президент Blue Origin, бывший инженер НАСА и сооснователь компании Planet Labs. Экипаж поднялся на высоту примерно 105 км.