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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: понедельник, 6 декабря

Появление "омикрона" в России, переговоры Путина и Моди, повышение МРОТ с 1 января и обсуждение в Штатах новых санкций против РФ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Дели прошли переговоры Путина и Моди. По итогам встречи Россия и Индия выпустили совместное заявление, в котором речь идет, в частности, о расширении сотрудничества в космической сфере, о производстве на индийской территории запасных частей и агрегатов для обслуживания техники и вооружений российского производства. Подписан контракт о выпуске более 600 тысяч автоматов Калашникова.

- В РФ вариант коронавируса "омикрон" обнаружили у двоих пациентов. Всего коронавирус был подтвержден у десяти россиян, вернувшихся из ЮАР и сопредельных стран. Вице-президент РАН Владимир Стародубов заявил, что ситуация пока не требует принятия особых мер. За сутки коронавирус выявлен у 32 136 человек.

- Президент РФ подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей с 1 января. В текущем году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

- CNN сообщил об обсуждении администрацией Байдена новых санкций против РФ для предотвращения нападения на Украину, которое, по мнению США, планирует российская сторона. В числе рассматриваемых мер - отключение РФ от платежной системы SWIFT. На вторник запланирован продолжительный телефонный разговор Путина с Байденом.

- В ФСВТС не согласились с выводами SIPRI о сокращении оружейного экспорта России. Там подчеркнули, что у шведского института своя методика подсчета, он не учитывает в полной мере экспорт запчастей и услуги, а также вместо конкретной стоимости товара использует так называемый тренд-индикатор.

- Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего вице-президента "ПИКа". Об изменении меры пресечения для Александра Лефеля в рамках дела об особо крупном мошенничестве просило следствие.

- Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер вступил в должность.

- Экс-госсоветник Мьянмы получила тюремный срок по двум обвинениям. Суд приговорил Аун Сан Су Чжи к четырем годам лишения свободы, но главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн, получивший власть в феврале в результате переворота, смягчил наказание до двух лет.

- "Группе ЛСР" разрешили построить филиал Эрмитажа в промзоне ЗИЛа в Москве. Пятиэтажное здание с подземным гаражом построят по адресу улица Автозаводская, владение 23/4.

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